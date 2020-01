Serie A, Fiorentina: dopo l’Inter in Coppa ecco la Juventus in campionato

Altro impegno proibitivo per la Viola, che domenica sarà impegnata nella trasferta delll’Allianz Stadium

Dopo due successi consecutivi in campionato, la Fiorentina è stata prima fermata dal Genoa in casa sullo 0-0, poi è stata battuta in Coppa Italia per 2-1 dall’Inter. Domenica, se possibile, la sfida che attende i toscani è ancora più proibitiva, dato che l’avversario è la Juventus prima in classifica. Vediamo probabili formazioni e precedenti del match.

Probabili formazioni

Per l’incontro dello Stadium la Juventus sembra orientata a confermare il suo classico 4-3-1-2, ma con alcune varianti, soprattutto in mezzo al campo: Szczesny tra i pali; da destra a sinistra in difesa Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro; a centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi, con Dybala e Ronaldo in attacco supportati da Ramsey sulla trequarti. Il gallese però è in ballottaggio con Gonzalo Higuain, nel caso in cui giocasse il Pipita si passerebbe al 4-3-3.

Per quanto riguarda la Fiorentina, Iachini è a corto di uomini in difesa, ma punterà comunque sul consueto 3-5-2: Dragowski in porta, Pezzella, Venuti e Ceccherini a sostituire gli squalificati Caceres e Milenkovic in difesa, Lirola e Dalbert quinti di centrocampo, Benassi, Castrovilli e Pulgar in mediana, con Chiesa e uno tra Cutrone e Vlahovic in attacco.

I precedenti

In Serie A bianconeri e viola si sono affrontati per un totale di 160 volte. La Juventus è in vantaggio con 77 vittorie a 33, mentre 50 sono i pareggi. Se si considerano solo le gare a Torino, su 80 precedenti sono 54 i successi dei bianconeri e solo 6 quelli dei toscani, 20 invece gli X. L’ultima vittoria della Fiorentina in trasferta risale al 2008 (3-2 con gol decisivo di Osvaldo nel finale), mentre l’ultimo successo casalingo della Juve è quello dello scorso anno, quando l’allora formazione di Allegri si impose 2-1 e vinse il suo ottavo scudetto consecutivo. All’andata al Franchi invece finì 0-0.

Luca Missori

(Fonte immagine: Juventus.com)