Serie A: Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna nella massima serie

Il fischietto livornese aveva già diretto una gara di coppa Italia, sarà ufficializzata tra i direttori di gara della prima divisione ad inizio luglio

Ha 32 anni, è originaria di Livorno e laureata in sociologia. Questo è l’identikit di Maria Sole Ferrieri Caputi, che dalla prossima stagione sarà il primo arbitro donna a dirigere gare in Serie A. L’ufficialità sarà venerdì 1 luglio con un’apposita conferenza stampa. Ferrieri Caputi nonostante la giovane età è già arbitro internazionale, ha diretto il suo primo match in Serie B lo scorso dicembre ed ha anche arbitrato in Coppa Italia una squadra di Serie A, il Cagliari. Curiosità: in quella gara, la sua prima con il VAR, il fischietto livornese annullò ben tre reti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediaset.mediaset.it)