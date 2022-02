Serie A ferma per la Nazionale, Gravina ci prova

In un intervista radiofonica il presidente della FIGC ha rivelato l’intenzione di spostare il turno del 20 marzo per consentire alla squadra di Roberto Mancini di preparare al meglio gli spareggi per il mondiale

Se ne era parlato ma ancora non si avevano segnali in tal senso. Oggi, invece, a Radio Anch’io Sport Gabriele Gravina ha confermato che è al vaglio la proposta di spostamento della serie A in favore dell’avvicinamento alle sfide decisive dell’Italia verso Qatar 2022. Il presidente della FIGC ha ribadito quanto sia importante concedere a Roberto Mancini alcuni giorni in più vista la posta in palio così alta. Di contro la questione rimane spinosa perché il calendario delle squadre di club è già congestionato e lo sarà ancora di più qualora le nostre squadre andassero avanti nelle competizioni europee. Federazione quindi al lavoro con la Lega di serie A per trovare la quadra, in una questione però non semplice. Nelle prossime ore, o giorni, ne sapremo sicuramente di più. La giornata di campionato in questione sarebbe quella in programma il 20 marzo. L’Italia scenderà in campo, invece, il 24 nella semifinale contro la Macedonia del Nord.

Glauco Dusso