Serie A e Nazionali, diversi infortunati nella sosta

Come spesso accade la sosta per le nazionali si porta dietro diversi problemi accusati dai calciatori del nostro campionato

Pausa nazionali infausta questa appena conclusa e non soltanto per il caso delle scommesse che tanto sta facendo parlare in questi giorni. Diversi calciatori del nostro campionato hanno accusato problemi fisici con le loro nazionali e saranno dunque costretti a fermarsi per periodi di tempo più o meno lunghi. Il caso più rumoroso è certamente quello di Victor Osimhen che con la Nigeria si è procurato un infortunio che lo terrà fuori dal campo per circa un mese. Anche Chukwueze si è fermato con la Nigeria e ne avrà per diverso tempo. Nel Brasile si è fermato Danilo, leader della Juventus che salterà l’importante sfida contro il Milan. Per ultimo ha avuto problemi anche Baldanzi nell’Italia U21 dato che dopo aver realizzato un gol e un assist è stato costretto ad uscire per un colpo alla caviglia.

Alessandro Fornetti