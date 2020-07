Serie A: Kulusevski show al Rigamonti, Parma batte Brescia 2-1

Il futuro esterno della Juventus trascina i ducali con un gol ed un assist decisivi, inutile per i padroni di casa la rete del momentaneo pareggio di Dessena

Una partita che valeva poco o nulla per il campionato, ma che ha riservato comunque emozioni. Il Brescia già retrocesso ed il Parma già salvo hanno dato vita ad una gara ricca di occasioni nel primo tempo e di gol nella ripresa. L’ha spuntata la squadra migliore, quella che ha messo più qualità e più cinismo nel momento decisivo del match. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Nel primo tempo parte meglio il Parma: dopo quattro minuti Gervinho in contropiede si ritrova 1 contro 1 con Mateju, il difensore bresciano però intercetta in maniera provvidenziale il suggerimento dell’ivoriano per Barillà, che si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere. Al 10′ altra occasione per gli ospiti: Sepe con un gran rinvio scavalca l’intera linea difensiva bresciana mettendo Kulusevski davanti ad Andrenacci, ma il futuro giocatore della Juventus si mangia il gol calciando fuori dallo specchio della porta. Scampato il pericolo, il Brescia si sistema in maniera più ordinata limitando le offensive del Parma, che comunque tiene il pallino del gioco. A cavallo del cooling break della mezz’ora Kucka ci prova prima con un tiro da fuori area poi con una punizione, in entrambi i casi però il centrocampista dei ducali è impreciso. Al 36′ si fanno vedere anche i padroni di casa, con Aye che salta Laurini e che con un bel diagonale di destro impegna Sepe in due tempi. Prima della fine della frazione c’è tempo anche per un colpo di testa di Dessena su corner di Tonali, l’incornata però termina qualche metro lontano dalla porta. E’ l’ultima emozione del primo tempo, al riposo si va sullo 0-0.

Nella ripresa il Parma parte subito forte centrando un palo dopo tre minuti con Caprari, sfortunatissimo nell’occasione l’ex centravanti della Sampdoria, il cui splendido colpo di tacco su assist di Kurtic viene fermato dal legno a portiere battuto. La reazione del Brescia è immediata, ma il potente tiro di Aye dal limite viene respinto coi pugni da Sepe. All’ora di gioco gli sforzi degli ospiti vengono premiati col gol del vantaggio: fa tutto Kulusevski, che si incunea in area e serve Darmian con una palla al bacio che deve essere solo appoggiata in rete. E’ l’1-0 ed il primo gol in campionato per l’ex terzino di Torino e Manchester United. Neanche il tempo di festeggiare per i ducali che al 62′ il Brescia pareggia: Sepe sbaglia il passaggio in fase di impostazione servendo Dessena, il centrocampista bresciano fa uno due con Torregrossa e trova il gol con un bel tiro a giro sul secondo palo. 1-1. Al 68′ i padroni di casa hanno addirittura la possibilità di completare la rimonta, ma Aye non sfrutta il bel filtrante di Torregrossa ed il liscio di Iacoponi, facendosi ipnotizzare a tu per tu con Sepe. Negli ultimi venti minuti girandola di cambi dopo il secondo cooling break, ma è la qualità del Parma a venire fuori alla lunga: a nove dal termine Pezzella rimette con le mani per Siligardi, che di tacco libera Kulusevski, il talento svedese calcia col piede “debole”, il destro, e con una splendida conclusione a giro fulmina Andrenacci. E’ 1-2. Nel finale i ducali si difendono ed i padroni di casa cercano di evitare la sconfitta, ma ancora Aye all’85’ spreca tutto mancando la porta di testa dopo un bel cross di Martella.

E’ di fatto l’ultima emozione della gara. Dopo cinque minuti di recupero in cui gli ospiti gestiscono il vantaggio con tranquillità arriva il triplice fischio dell’arbitro. Il Brescia perde la gara numero 24 in campionato e rimane penultimo. Il Parma invece centra la sua seconda vittoria consecutiva, raggiunge quota 46 punti e aggancia temporaneamente il Verona al nono posto in classifica.

Luca Missori

