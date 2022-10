Serie A: Dejan Stankovic è il nuovo allenatore della Sampdoria

Sarà l’ex giocatore di Inter e Lazio a sostituire Giampaolo, esonerato dopo la sconfitta interna con il Monza

Dopo un inizio di stagione disastroso, la Sampdoria si è ritrovata ultima in classifica con soli due punti. Per dare una scossa all’ambiente, la società ha deciso di esonerare Marco Giampaolo e di puntare su Dejan Stankovic come nuovo allenatore. L’accordo con l’ex calciatore serbo è stato trovato ieri in serata, nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficializzazione e la presentazione alla squadra. La società blucerchiata vuole fare in fretta, dato che già sabato la Sampdoria sarà in campo nella delicata trasferta contro il Bologna.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fanpage.it)