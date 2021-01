Serie A da urlo, tanto equilibrio e sorprese a mai finire

Il massimo campionato italiano si sta dimostrando decisamente bello e interessante, forse uno dei più avvincenti di sempre

“È il segno di una Serie A che vorrei potesse non finire mai..” sperando che il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, ci perdoni, per aver storpiato uno dei versi più canonici del loro grande repertorio, ma questo campionato ci sta facendo sorridere ed emozionare, partita dopo partita. Giunti, infatti, alla sua sedicesima giornata, la Serie A 2020/21 mostra un equilibrio a dir poco impeccabile, con ben quattro squadre racchiuse in sette punti e un primo posto occupato non dalla solita straripante Juventus piglia-tutto, bensì dal giovane e intraprendente Milan targato Stefano Pioli.

Equilibrio e sorprese

Il turno appena trascorso ha dimostrato ancora una volta, che questo campionato sarà fino all’ultimo istante estremamente imprevedibile e di difficile decifrazione. I rossoneri, infatti, dopo 10 mesi di straordinario filotto, con nessuna sconfitta in Italia, hanno riassaporato il sentimento del ko, rimanendo primi, con le avversarie pronte all’attacco. L’Inter, dopo otto partite consecutive vinte, ha trovato un sorprendente ko a Genova contro la Sampdoria, subendo la cosiddetta “rivolta degli ex”, con Candreva e Keita migliori attori protagonisti. Sul velluto sia Roma, che Sassuolo e Atalanta, che senza guardarsi attorno e pensando poco, si sono nuovamente proiettati verso la corsa alla magica pentola d’oro con tinte tricolore.

Colei che non muore mai e le outsider

C’è, poi, quella Vecchia Signora, sempre viva e vegeta quando è l’ora di far sul serio, capace di andare a dominare sul campo della capolista e invocando all’Italia intera, che vincere per nove anni di fila non è mica uno scherzo e, infine, quel segno invocato ad apertura di questo editoriale, trova la sua inopinabile dimostrazione, quando si guarda la classifica della A, è viene fuori che il Benevento neopromosso si fa rispettare (eccome), posizionandosi decima e sulla colonna di sinistra; e lo Spezia dell’italo-tedesco Italiano (Riberese di discendenza) va a giocare nel più grande di tutti (al Maradona), rimanendo in dieci ma portando a casa i tre punti.

Che dire di più, speriamo che veramente non finisca mai questo campionato, perché se non è il più bello di sempre poco ci manca. Ah è vero, manca il dodicesimo, altrimenti non ci sarebbe storia…

Sandro Caramazza