Serie A, cinque squadre per tre posti: grande bagarre per la zona Champions League

Serie A, cinque squadre per tre posti: grande bagarre per la zona...

Alle spalle del Napoli tanti club si contendono le posizioni di vertice, sarà una lotta fino all’ultima giornata per le posizioni europee

Se il Napoli si sta dimostrando settimana dopo settimana una squadra troppo forte per tutte le altre, alle sue spalle c’è grande competizione per assicurarsi gli altri tre posti per l’accesso alla fase a gironi di Champions League. I partenopei stanno facendo praticamente un campionato a parte e occuperanno uno dei quattro posti, ma per i restanti ci sono ben cinque compagini accreditate per avere la meglio l’una sull’altra.

Ad oggi la classifica pone al secondo posto l’Inter con 43 punti, sicuramente quella con la rosa più forte e la favorita al piazzamento per la Champions; i nerazzurri di Inzaghi stanno ritrovando costanza ma hanno avuto durante l’anno diversi momenti negativi che spiegano l’attuale distacco di 13 punti dal Napoli. Terza invece c’è la Roma di Mourinho con 40 punti, che ha approfittato dei risultati delle altre per piazzarsi sul gradino più basso del podio; i giallorossi hanno rafforzato la propria candidatura con l’ennesima partita senza subire gol contro l’Empoli e daranno battaglia fino alla fine con la consapevolezza di potercela fare. Alle spalle dei capitolini troviamo i cugini della Lazio con 39 punti, reduci da un pareggio a Verona che ne ha rallentato la corsa; la squadra di Sarri è ancora molto incostante ed alterna grandi prestazioni, come contro il Milan, ad alcune sottotono, come quella di ieri al Bentegodi. In quinta e sesta posizione troviamo infine appaiate a 38 punti Atalanta e Milan che hanno vissuto un weekend simile; entrambe sono state sconfitte di misura rispettivamente da Sassuolo ed Inter perdendo grandi occasioni per stare ancora più vicine alle altre. La Dea di Gasperini dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia si mostra nervosa a Sassuolo e chiude in 9 uomini, con lo scontro diretto di sabato contro la Lazio che diventa ancor più importante. I rossoneri di Pioli invece sembrano in una crisi senza fine, altra sconfitta nel derby dopo la Supercoppa persa contro appunto l’Inter e un morale che va sempre più a fondo con una sola vittoria nel nuovo anno che testimonia le difficoltà di una squadra che ha smarrito molte certezze.

Fonte foto: calcio.occhionotizie.it

Alessandro Fornetti