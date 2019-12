Serie A Christmas edition: Top/flop 17°giornata

Il Natale dà il Natale toglie, doni o carbone e tante emzioni fino alla fine in questa ultima settimana dell’anno in campionato

Sotto il vischio e l’abete pieno di luci e palline, Babbo (campionato) ha regalato una giornata numero 17 ricca di eventi con importanti decreti sia al vertice che in coda alla graduatoria. Partendo dalla vetta, feste da ricordare per i tifosi interisti, che dopo la settimana thriller di alcuni giorni fa con l’eliminazione in Champions e il pareggio a Firenze, chiudono in bellezza il 2019 con il primo posto in compagnia della Juve. Per le capoliste, decisive le vittorie contro Samp (bianconeri) e Genoa (nerazzurri).

Babbo Natale capital edition, con Roma e Lazio che chiudono con due successi pesantissimi la stagione, i giallorossi a Firenze e i biancocelesti a Riad contro la Juve in Supercoppa. Spietata come un grinch, invece, l’Atalanta che schianta il Milan con un netto 5 a 0.

In zona Europa, ancora ko il Cagliari contro l’Udinese, pari del Parma contro il Brescia con Balotelli marcatore per i lombardi e vittoria schiaccia-crisi per il Napoli di Gattuso contro il Sassuolo.

Nelle zone calde della graduatoria: perde il Lecce contro il Bologna e vittoria della Spal contro il Toro di Mazzarri.

L’ultima settimana calcistica del 2019 ci regala anche una rubrica top/flop molto interessante e con importanti ritorni soprattutto nell’undici ideale. Dal famoso libro dell’anziano signore vestito di rosso, c’è tanto Milan nella parte dei cattivi, con Suso a guidare la fase offensiva, cosi come sulla lista dei buoni spiccano gli interpreti dell’ Atalanta, autori e carnefici della clamorosa debacle rossonera.

TOP 11

Miglior undici di giornata

FLOP 11

Peggior undici di giornata

Fonte foto: Tifo Blog; LineUp11

Sandro Caramazza