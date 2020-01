Serie A, Cagliari: si va a Brescia per ritrovare la retta via

I sardi vengono da cinque sconfitte consecutive tra campionato e coppa e devono tornare a vincere per proteggere il sogno europeo

Dopo una prima parte di stagione esaltante è arrivato l’inverno per il Cagliari ed è stato più freddo del previsto. Dopo il pareggio col Sassuolo per 2-2 ad inizio dicembre i sardi hanno collezionato ben cinque sconfitte di fila, quattro in campionato e ed una in Coppa Italia contro l’Inter. Il quarto posto è distante sei punti, mentre si sono avvicinate a breve distanza le squadre che lottano per un posto in Europa League, Parma e Torino su tutte. Domenica prossima, la formazione di Maran è impegnata a Brescia e deve assolutamente tornare a vincere per preservare il sesto posto in classifica. Vediamo probabili formazioni e precedenti della sfida.

Probabili formazioni

Per il Brescia si prospetta il solito 4-3-1-2 con Joronen tra i pali, in difesa da destra a sinistra Sabelli, Chancellor, Cistana e Mateju, in mediana Ndoj, Tonali e Romulo, con Spalek dietro Balotelli e Torregrossa. Donnarumma partirà ancora una volta dalla panchina.

Anche per il Cagliari formazione tipo e sistema di gioco speculare a quello dei bresciani: Olsen in porta, Faragò, Pisacane, Klavan e Luca Pellegrini in difesa, Nandez, Cigarini e Rog a centrocampo, con Nainggolan a supporto della coppia d’attacco Joao Pedro e Simeone.

I precedenti

Tra Serie A e Serie B le due formazioni si sono affrontate 53 volte. Il bilancio è a favore del Cagliari, avanti 26 vittorie a 17 a fronte di 10 pareggi. Nella gara d’andata però a vincere è stato il Brescia, 1-0 grazie alla rete di Donnarumma su rigore. Stesso esito nell’ultima sfida in casa della formazione lombarda, in Serie B a fine 2015, con il Cagliari sconfitto addirittura per 4-0. I sardi sono chiamati ad invertire questo doppio trend.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantamagazine.com)