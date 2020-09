Serie A, Cagliari: il campionato riparte da Sassuolo

I sardi inizieranno la loro stagione domenica pomeriggio in trasferta contro i neroverdi, Di Francesco sfida il suo passato

Dopo un’attesa più breve degli altri anni, complice l’emergenza Covid, il prossimo fine settimana torna in campo la Serie A. In questo primo turno si disputeranno 7 delle 10 gare totali (non giocheranno Udinese, Spezia, Benevento, Inter, Lazio e Atalanta): tra queste c’è Sassuolo–Cagliari. Vediamo nel dettaglio probabili formazioni e precedenti del match.

Probabili formazioni

Per la sfida del Mapei Stadium Di Francesco sembra orientato a puntare sul suo sistema di gioco preferito: il 4-3-3. Cragno tra i pali, in difesa da destra a sinistra Faragò, Pisacane, Walukiewicz e Lykogiannis; a centrocampo Nandez insieme a Marin e Rog a supporto del tridente formato da Sottil, Joao Pedro e Simeone. Il Sassuolo di De Zerbi invece ripartirà con il suo collaudato 4-2-3-1: Consigli in porta, Toljan e Kyriakopoulos esterni in bassi (in ballottaggio rispettivamente con Muldur e Rogerio), Chiriches e Ferrari al centro della difesa; in mediana Obiang e Bourabia (Locatelli è in dubbio e probabilmente non partirà dal primo minuto), mentre in avanti, dietro al bomber Caputo, agiranno Berardi, Djuricic e Traoré. Assente Bogà causa Covid.

I precedenti

Tra Serie A e Coppa Italia, emiliani e sardi si sono incontrati 13 volte. Il bilancio è in equilibrio, con 3 successi a testa e 7 pareggi. In trasferta contro il Sassuolo però, lo score del Cagliari è decisamente negativo: 4 pareggi, 2 sconfitte ed una sola vittoria, arrivata il 3 dicembre 2015 in Coppa Italia. Tra De Zerbi e Di Francesco invece è in vantaggio l’attuale allenatore del Cagliari (2 vittorie a 1 su 3 incontri totali), mentre il tecnico del Sassuolo ha vinto una sola volta in 7 confronti con i sardi. Per il resto tre vittorie e tre pareggi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Canalesassuolo.it)