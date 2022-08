Serie A: bottino pieno per le prime 8 dello scorso campionato e nessuna partita termina in parità

Il torneo è partito in anticipo per via del Mondiale in Qatar in programma da novembre a dicembre

La prima giornata del campionato di serie A 2022/23 se ne va in archivio lasciandoci in eredità due dati statistici rilevanti: nessuna partita si è conclusa con il pareggio e le squadre che hanno terminato lo scorso torneo nelle prime otto posizioni di classifica hanno tutte festeggiato la vittoria.

Evidentemente, almeno per il momento, le piccole non sono all’altezza di competere con club medio/grandi.

Il bello del calcio però è l’imprevidibilità pertanto magari già dalla prossima giornata ci potranno essere delle sorprese.

Fonte foto: LegaSerieA.it

Stefano Rizzo