Serie A, Bologna Sassuolo 3-4: partita infinita al Dall’Ara

Sette reti e tanto spettacolo, fra due squadre che giocano benissimo a pallone

Termina 3-4 Bologna Sassuolo con le reti di Soriano, Svanberg e Orsolini per i felsinei, Caputo, Djuricic, Caputo e autorete di Tomiyasu per i neroverdi. La squadra di De Zerbi vola al secondo posto in classifica, mentre per i ragazzi di Mihajlovic è la terza sconfitta in quattro partite

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

GOL E DIVERTIMENTO

Partita molto divertente e ricca di occasioni al Dall’Ara tra Bologna e Sassuolo. I felsinei partono meglio, provando a gestire il ritmo del gioco e trovando l’acuto vincente subito al minuto 9′: grande azione in verticale, Orsolini lancia Palacio, che mette intelligentemente una palla a rimorchio per Soriano che col piattone fa 1-0. Il gol subito accende il Sassuolo, che inizia a macinare gioco, riprendendo la sua solita verve in fase offensiva. Al minuto 12′ gli ospiti si avvicinano al pareggio con Traore, che spara alto il pallone ribattuto da Skorupski in uscita bassa su Berardi. Tre minuti più tardi, è la volta del greco Kyriakopoulos, che si mette in proprio ma il suo tiro viene parato in due tempi ancora da Skorupski. Gli ospiti continuano il loro forcing e al minuto 19′ trovano il pareggio: Berardi riceve palla sulla sua mattonella preferita, la fascia destra, e con il sinistro fa partire una conclusione insidiosa che batte Skorupski. Match a due facce, con i felsinei, che dopo aver subito il pari, ricominciano a giocare meglio, tant’è che il finale di primo tempo è di marca bolognese. Al 34′ esimo, Tomiyasu sfiora la rete dagli estremi di un corner, con il suo tiro che viene ribattuto in extremis dalla retroguardia avversaria. Al 39’esimo riecco il vantaggio della squadra di Mihajlovic: altra azione insistita dei padroni di casa, che scambiano bene con Barrow, Palacio e Soriano. Palla di quest’ultimo per l’inserimento largo di Svanberg, che col piattone incrocia bene battendo Consigli. Nel finale, blitz neroverde con Caputo, che dopo una bella azione in solitaria prova ad incrociare ma trova l’ottima risposta di Skorupski.

SASSUOLO, CHE RIBALTONE!

Se la prima parte di gioco è stata all’insegna del divertimento, la ripresa si dimostra un’ altrettanta clamorosa altalena di emozioni, con continui cambiamenti di fronte. Escono molto bene le due squadre dai rispettivi spogliatoi, cercando la via del gol con Barrow e Palacio da un lato e Ciccio Caputo dall’altro. I felsinei pressano alti e al minuto 59′ trovano il 3-1: Locatelli prima esce bene dal traffico, ma poi perde palla banalmente su uno sbagliato passaggio al compagno, ne approfitta allora Orsolini, che arriva in area e col sinistro trafigge Consigli. Com’era accaduto nel primo tempo, il gol non intimorisce il Sassuolo, che ricomincia a giocare alla sua maniera e in un quarto d’ora ribalta clamorosamente la situazione. Al 63’esimo accorcia le distanze Djuricic, che trova il suo secondo gol in campionato, dopo un ottimo pallone di Caputo. Sette minuti più tardi, Ciccio Nazionale da assistman si trasforma in marcatore, trovando il pari, dagli estremi di un calcio d’angolo. Infine al minuto 77′ ecco il gol del sorpasso neroverde: grande qualità degli ospiti, che lavorano benissimo il pallone, Maxime Lopez va da Berardi che suggerisce per Kyriakopolous e il suo cross basso trova la sfortunata autorete di Tomiyasu. Nel finale, i felsinei si tuffano in avanti alla ricerca del disperato pari, ma è il Sassuolo ad andare vicino al quinto gol, con il giovane Raspadori bloccato da Skorupski. Il match termina dopo quasi sette minuti di recupero sul punteggio di 3-4.

Fonte foto: Sky sport

Sandro Caramazza