Serie A bentornata: sia in vetta che in coda si inizia a fare sul serio

Serie A bentornata: sia in vetta che in coda si inizia a...

Sabato riprenderà il campionato con due sfide mozzafiato come Lazio-Inter e Juventus-Roma (domenica). Ma sia per le sette sorelle che per le squadre in avaria, è arrivato il momento di ingranare la marcia

Conclusa la pausa per le Nazionali, è arrivato il momento di rituffarsi nuovamente sul campionato. L’ottava giornata, infatti, è alle porte con ben tre partite che si disputeranno nella giornata di sabato e le successive sei in quella di domenica. A chiudere il turno, l’ormai consueto monday night. La sosta nazionali ha certamente lasciato lunghi strascichi per alcune squadre, come il Milan che in un colpo solo ha perso Maignan e Theo Hernandez. Non è da meno l’Inter che dovrà fare i conti con le condizioni non proprio ottimali di Lautaro Martinez e Joaquin Correa, entrambi alle prese con degli affaticamenti muscolari. Alle due milanesi, seguono la Roma con i problemi fisici di Abraham, l’Atalanta rimaneggiata dagli infortuni di Pessina, Gosens e Djimsiti, nonché la Juventus con quelli pregressi di Paulo Dybala e Alvaro Morata e la positività al Covid-19 di Rabiot. Ma cosa bisogna aspettarsi da questa giornata?

LE SETTE SORELLE

La giornata numero otto del calendario vedrà in scena due attesi big match: Lazio-Inter e Juventus-Roma. Due partite ricche di emozioni e con corsi e ricorsi storici a mai finire. All’Olimpico, ci sarà il ritorno di Inzaghi che dopo 22 anni di onorato servizio biancoceleste da giocatore prima e allenatore poi, si ritroverà faccia a faccia con il suo passato. Entrando nel merito della gara, per entrambe le squadre sarà una sorta di crocevia. La Lazio ha già rimediato due sconfitte cocenti contro Milan e Bologna, una terza contro l’Inter – scontro diretto peraltro – potrebbe risultare già fatale per il prosieguo del campionato. I nerazzurri, tra le squadre in testa, hanno sicuramente l’impegno più gravoso e un possibile KO all’Olimpico significherebbe creare già un certo margine con le rivali Milan e Napoli (rispettivamente contro Verona e Torino in casa).

Juventus-Roma sarà invece il ritorno dell’uomo sportivamente parlando più odiato dal mondo bianconero: Jose Mourinho. Il suo periodo all’Inter, nonché le diverse frecciatine e l’orecchio malandrino di qualche anno fa, sono sicuramente un qualcosa che il popolo juventino non ha certamente dimenticato. Entrando nel merito del campo, la gara dello Stadium dirà soprattutto due cose: UNO, se la Juventus si è ripresa definitivamente e DUE, se la Roma può ufficialmente definirsi in lotta per le primissime posizioni.

Le ultime tre sorelle che mancano all’appello sono Napoli, Milan e Atalanta. Spalletti è probabilmente l’allenatore che più degli altri arriva con meno preoccupazioni a questa ottava giornata. Il suo Napoli è in ottime condizioni sia fisiche che mentali e contro il Torino può peraltro bissare il record di Sarri della stagione 2017/18 di otto vittorie consecutive. Tutt’altro umore invece per Pioli che se da un lato può essere felice per l’avvio entusiasmante del suo Milan, dall’altro è costantemente con le dita incrociate per evitare qualche altro infortunio. La doppia batosta Theo-Maignan non sarà facile da digerire. Non può fare orecchio da mercante nemmeno Gasperini, mai come quest’anno in sotto pressione con la sua Atalanta. La Dea fa fatica ad ingranare e le notizie che arrivano dall’infermeria non possono fare altro che peggiorare la situazione. Domenica, all’arco c’è la freschezza dell’Empoli di Andreazzoli.

LE TRE IN AVARIA

Se in alto ci si prepara ad accendere la miccia, non è da meno la situazione in coda. Sono tre al momento le squadre che se il campionato terminasse oggi, retrocederebbero in Serie B: Cagliari, Spezia e Salernitana. La squadra di Mazzarri, ancora a secco di vittorie dopo sette turni, è alla prova della verità. Rimediare un altro KO, questa volta in casa contro la Sampdoria, auspicherebbe un quasi sfacelo definitivo al morale non solo della squadra ma anche a quello dei tifosi. L’ottava giornata di Serie A segna anche il primo vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza della stagione, ovvero quello tra Spezia e Salernitana. Al Picco, si sfideranno penultima contro terzultima (quattro punti a testa). È vero che si tratta soltanto del primo scorcio di annata ma cogliere punti in queste sfide risulterà fondamentale nel bilancio finale.

