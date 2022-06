Serie A, attivato il conto alla rovescia. Due campionati in uno

Diramato il calendario, ora si attende solo l’inizio della nuova stagione. Tanti fattori influiranno sul da farsi ma comunque vada sarà un’annata unica e irripetibile

Mancano esattamente 50 giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A 2022/23 che prenderà il via nel weekend del 13/14 agosto con deadline definitivo il 4 giugno 2023. Il conto alla rovescia è partito già da qualche ora con la diramazione delle 38 giornate (così la prima giornata). La prossima Serie A sarà, per forza di cose, un campionato inedito. Il Mondiale in Qatar che si svolgerò dal 21 novembre al 18 dicembre, terrà l’Italia del calcio in silenzio per 50 giorni. Ebbene sì, per la seconda volta consecutiva la Nazionale azzurra non parteciperà alla kermesse internazionale più importante. Nello specifico, il campionato si fermerà dal 13 novembre al 3 gennaio. Un lungo periodo che praticamente taglierà la stagione in due distinti tronconi. Dunque, ci sarà una Serie A pre Mondiale e una comprensibilmente post.

UN FATTORE FONDAMENTALE

Mai come la prossima stagione, tra l’anno attuale e quello venturo il massimo campionato nostrano sarà decisamente contradittorio ed enigmatico. Chi vince il campionato solitamente è la squadra che nel corso delle 38 giornate ha mostrato la più assoluta continuità. Fattore quest’anno più che mai decisivo e soprattutto non scontato. La Serie A, causa Mondiale, sarà divisa in due grandi parti: la Serie A 2022 e quella 2023. In entrambi i casi, il Mondiale in Qatar sarà il vero filo conduttore. Occorre, dunque, una preparazione estiva all’altezza e probabilmente ancor più decisa e pragmatica rispetto a quella degli anni passati. Gli allenatori sperano in primis di poter avere almeno entro la fine di luglio tutta la rosa a disposizione (vedi Inzaghi e l’Inter). Iniziare a non sbagliare già da luglio potrà essere determinante. Da agosto a novembre sarà un tour de force clamoroso con partite quasi ogni giorno (anche le coppe europee). La Serie A sarà caratterizzata da ben 15 giornate raggruppate dal 13 agosto al 13 novembre; così come le coppe europee (Champions, Europa e Conference League) con la fase a gruppi che dovrà terminare prima del via libera verso Qatar.

Il fattore preparazione sarà di estrema importanza anche nel post Mondiale. Da capire ancora come saranno organizzati i 50 giorni senza Serie A (tornei?). Dopo la lunga sosta, si rientrerà nuovamente in campo il 4 gennaio per prolungarsi quasi senza stop fino alla scadenza ultima del 4 giugno. Quale sarà la condizione dei giocatori provenienti da Qatar? Questo è l’interrogativo più frequente che inizierà a campeggiare tra un paio di mesi. Altro fattore che potrebbe influenzare e non di poco le sorti del campionato sarà la famosa ‘panchina lunga‘. Per squadre come Inter, Milan, Juventus e Napoli (tra le favorite ai nastri di partenza) e impegnate in Champions League, avere un organico in grado di poter competere su tre competizioni (con l’intermezzo ingombrante del Mondiale) sarà probabilmente l’arma più importante ai fini del rush finale.

