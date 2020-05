Serie A, Atalanta: i giocatori tornano ad allenarsi

Per il momento solo attività individuale, ma i calciatori sono hanno rimesso piede a Zingonia dopo due mesi

Il Coronavirus ha fermato l’Atalanta sul più bello, subito dopo l’impresa centrata eliminando il Valencia ed accedendo ai quarti di finale di Champions League. Bergamo però è stata la città italiana più martoriata dall’epidemia e ne porta ancora le cicatrici, per questo l’attenzione della società lombarda nella riprendere gli allenamenti in sicurezza è e sarà massima anche nelle prossime settimane.

Nell’attesa di riprendere ad allenarsi in gruppo a partire dal 18 maggio, oggi i giocatori dell’Atalanta sono tornati a Zingonia per svolgere una sessione di allenamento in singolo e per iniziare a rimettere un po’ di benzina in corpo nel caso in cui il campionato dovesse riprendere. La partecipazione a questa seduta era volontaria, ma tutti i calciatori rimasti in Italia durante il lockdown (alcuni come Freuler sono tornati dall’estero e dovranno stare in quarantena) hanno risposto presenti. Ogni atleta è arrivato al campo con mascherine, guanti e direttamente in tuta da allenamento, dato che gli spogliatoi e gli altri locali sono stati chiusi per la sanificazione e riapriranno dal 18. Niente lavoro con la palla, solo corsa ed esercizi a corpo libero. A fine sessione tutti a casa, dove comunque nelle ultime settimane i giocatori bergamaschi hanno seguito i programmi inviati loro dai preparatori atletici. Era importante però riassaporare il campo, anche a livello psicologico.

Nel frattempo, continuano le trattative fra Governo e Lega di Serie A. Il Ministro dello Sport Spadafora ha fatto capire che se da un lato gli allenamenti in gruppo saranno consentiti dal 18 maggio dall’altro non c’è ancora una data precisa per la ripresa del campionato. Le squadre di A premono per ricominciare non più tardi di metà giugno, ma le parti sono ancora lontane dal trovare una soluzione. In questa situazione di incertezza anche calibrare i tempi della nuova preparazione atletica sarà sempre più difficile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Bergamo.corriere.it)