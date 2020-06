Serie A, Atalanta: anche nel calcio ora è tempo di ripartire

La squadra della città italiana più colpita dalla pandemia è pronta a tornare in campo

Tra pochi giorni il calcio italiano ripartirà, prima la Coppa Italia nel prossimo week-end, poi il campionato la settimana successiva. 12 finali per decretare vincitori e vinti, promozioni e retrocessioni. Il “nuovo” calcio ai tempi del Covid sarà molto diverso da come l’abbiamo conosciuto e lo sarà soprattutto per una squadra: l’Atalanta.

Bergamo è stata per distacco una delle città più danneggiate dalla pandemia, teatro di scene drammatiche che sono impresse anche nella mente dei giocatori. Proprio oggi il Papu Gomez ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, proprio in vista della ripresa del campionato: “Rappresentare Bergamo è una grossa una responsabilità: l’enorme responsabilità di dover essere anche un esempio. Bergamo ha sofferto, tanto. Giocare per Bergamo è un’investitura. Dobbiamo cercare di continuare a fare le cose straordinarie che stavamo facendo e abbiamo dovuto lasciare a metà. Saremo nel mirino, ma lo siamo sempre stati negli ultimi anni”. Poi ha aggiunto: “Un mese fa ero contrario al ritorno in campo, ma bisogna capire che la Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese: c’è tanta gente che ha bisogno del calcio per vivere, non solo i calciatori.” Questa nuova consapevolezza ha guidato Gomez e compagni in queste ultime settimane.

Da più di un mese infatti, l’Atalanta è tornata ad allenarsi rispettando tutte le linee guida in materia di prevenzione e sicurezza. I giocatori che si trovavano all’estero sono rientrati, gli infortunati di lunga degenza hanno sfruttato la pausa per riprendersi e tornare ad allenarsi in gruppo. Tutta la squadra è pronta per ricominciare da dove era stata interrotta, per portare avanti il sogno europeo. E per far tornare a gioire un’intera città che ne ha un gran bisogno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilmessaggero.it)