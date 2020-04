Serie A: accordo raggiunto sul taglio degli stipendi, ma l’Aic non ci sta

L’assocalciatori parla di proposta vergognosa. Anche in Europa si studiano soluzioni per la ripresa

Nella tarda serata di ieri (lunedi 6 aprile ndr), la Lega Serie A, ha raggiunto un accordo sul taglio degli stipendi dei calciatori. Le proposte al momento sono due e dipendono dal fatto se si riprenderà a giocare oppure no: nel primo caso le mensilità tagliate saranno due, mentre nel secondo saranno quattro. Dunque se il campionato non ripartirà ci sarà un taglio di un sesto della retribuzione annua lorda, mentre se il pallone tornerà a rotolare la riduzione equivarrà ad un terzo. Una decisione che non è andata giù all’Assocalciatori, esclusa dalla discussione e che sempre nella serata del 6 aprile ha diramato un comunicato stampa: “Se le società di serie A si devono trovare in assemblea per dire che non pagheranno gli stipendi, quando in realtà a tu per tu con i giocatori i singoli club stanno cercando accordi di buon senso, è molto preoccupante.” – queste le prime parole del presidente Damiano Tommasi, che ha proseguito – “Come ha detto Messi, non riesco a capire la logica imprenditoriale alla base di questo comportamento: mettere in cattiva luce i giocatori, principali protagonisti dello spettacolo, quando tutti o quasi stanno già discutendo con i club come uscire insieme da questa crisi. Mi pare una follia“. A Tommasi ha fatto eco il suo vice, Umberto Calcagno: “È una proposta vergognosa e irricevibile. È chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L’unica parte rilevante del comunicato della Lega è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori“.

Il taglio degli stipendi dei calciatori non è un tema che fa discutere soltanto in Italia: anche nelle maggiori leghe europee i club e i giocatori sono in cerca di un accordo. Prendiamo il caso dell’Inghilterra, dove mentre società e calciatori di Premier League sono ancora in alto mare, esce allo scoperto il Sunderland, club di terza serie ma con un passato glorioso anche nella massima divisione, che ha messo i propri giocatori e tutto lo staff tecnico in cassa integrazione. I Black Cats hanno sfruttato gli ammortizzatori sociali previsti dal governo e per i prossimi tre mesi l’80% degli stipendi verrà pagato dallo Stato.

Situazione simile anche nella Liga, dove c’è stato un braccio di ferro tra il Barcellona e propri calciatori: il club blaugrana ha prima messo i propri giocatori in cassa integrazione, salvo poi ritirare la misura a seguito di un accordo raggiunto con gli stessi tesserati. Ed è notizia fresca che il presidente della Liga Javier Tebas, ha annunciato che il massimo campionato spagnolo dovrebbe riprendere in tre possibili date: 28 maggio, 6 giugno, o 28 giugno. Tebas ha anche annunciato che al momento non si può ancora indicare una data precisa, perchè questa sarà comunicata dalle autorità spagnole in base all’evolversi dell’emergenza Covid-19. Infine Tebas ha dichiarato che nel caso in cui non si tornasse a giocare le perdite ammonterebbero ad 1 miliardo di euro, mentre sarebbero di 300 milioni se si tornasse in campo senza pubblico e della metà nel caso in cui ci fossero match con gli spettatori.

Anche in Germania si pensa a come ripartire: secondo quanto riporta la Bild, la Lega starebbe studiando un piano per non far disputare le partire a porte chiuse. Idealmente la ripresa ci dovrebbe essere ad inizio maggio e si pensa ad un accesso contingentato: il numero di persone ammesse è quantificato in 239 in ogni stadio. in questo numero rientrano 126 persone dentro e intorno al campo, compresi calciatori, allenatori, medici emittenti tv e raccattapalle, quest’ultimi massimo quattro. Inoltre ci sarebbero 113 persone autorizzate a sedere in tribuna, compresi alcuni giornalisti e il servizio di sicurezza ridotto.

E sempre dalla Germania arriva la notizia della ripresa degli allenamenti da parte del Bayern Monaco che è tornato al lavoro con un numero ridotto di calciatori, tra cui Neuer e Lewandoski. Il tutto rispettando le norme di sicurezza: infatti i giocatori sono stati divisi in due gruppi e hanno mantenuto le distanze, svolgendo del lavoro individuale con il pallone. Il Bayern è il terzo club tedesco a tornare al lavoro: infatti la scorsa settimana avevano ripreso gli allenamenti e sempre con le stesse modalità dei bavaresi, anche Borussia Dortmund e Schalke 04.

