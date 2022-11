Serie A: A Pioli il premio “Gigi Simoni” come Gentleman allenatore

Il riconoscimento sarà consegnato al tecnico del Milan il prossimo lunedì 5 dicembre nella sede della Lega di Serie B

In collaborazione con la Lega di Serie B, è stato assegnato il premio “Gigi Simoni” per l’edizione 2021/2022 a Stefano Pioli, tecnico del Milan. L’organizzazione ideatrice del riconoscimento, la Premio Gentleman Fair Play, ha scelto Pioli non solo per i risultati ottenuti nella passata stagione, ma anche per le doti umane e lo stile con cui ha guidato i rossoneri al trionfo in campionato lo scorso maggio. Il prossimo lunedì 5 dicembre, l’allenatore del Milan riceverà il premio alla presenza del presidente della Lega di Serie B Mauro Balata e del capo della suddetta organizzazione Gianfranco Fasan.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gonfialarete.com)