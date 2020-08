Serie A: 3-0 al Verona, il Genoa è salvo, Lecce in B

Doppietta di Sanabria e rete di Romero, il Grifone batte l’ex Juric e giocherà in Serie A anche nella prossima stagione

Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. Dopo 38 gare e quasi un anno solare di sofferenza, il Genoa centra la salvezza all’ultima occasione utile ed evita l’incubo della Serie B. Decisivo il mismatch di motivazioni con il Verona, ormai salvo da diverse giornate, unito alla capacità del Grifone di chiudere la pratica già nei primi 45 minuti grazie alla doppietta di Sanabria ed al gol di Romero (poi espulso). Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo la prima occasione è del Verona, che dopo un’incursione in area di Dimarco, servito da Eysseric, sfiora il gol con il mancino del centrale che finisce fuori di poco. Scampato il pericolo, il Genoa prende campo e va in rete due volte nel giro di tredici minuti. In entrambi i casi a segnare è Sanabria, che prima al 13′ insacca di testa su cross di Lerager, poi al 25′ è freddo una volta messo a tu per tu con Radunovic da Pandev. Sesto gol in campionato per il centravanti argentino, tutti e sei siglati nei primi tempi. Nella parte finale della frazione il Verona si rende pericoloso con un tiro di Rrahmani, ma al 43′ subisce il 3-0: su corner di Jagiello svetta più alto di tutti Romero e va in rete. Il primo tempo si chiude così, con il Grifone in controllo del match e l’Hellas frastornato che nel recupero perde anche Pessina per infortunio.

Nella ripresa, complici le notizie positive che arrivano da Lecce, il Genoa sin da subito cerca di addormentare il match, lasciando il pallino del gioco al Verona. Negli ospiti entrano Borini e Pazzini, con quest’ultimo che al 56′ e al 58′ impegna due volte Perin, anche se l’ex centravanti della Samp nella prima occasione era in fuorigioco al momento del colpo di testa. All’ora di gioco poi arrivano due espulsioni: la prima è quella di Romero, che stende Pazzini e prende il secondo giallo; la seconda è quella di Juric, allontanato da Irrati per proteste. Rinvigorito dalla superiorità numerica, l’Hellas prova a rendersi pericoloso, ma il colpo di testa di Borini al 67′ finisce a lato. Poco prima il Var era intervenuto su un sospetto tocco di mano di Pandev in area, scagionando l’attaccante macedone. Negli ultimi venti minuti i padroni di casa amministrano il vantaggio, il Verona ci prova prima con Veloso e poi con Borini, ma sono tentativi deboli che non impensieriscono Perin. Nel recupero Cassata e Amrabat vengono entrambi espulsi per condotta antisportiva, per il resto però non succede più nulla. Finisce 3-0. Il Verona rimedia la terza sconfitta nelle ultime sei gare, ma può dirsi più che soddisfatto di un campionato terminato al nono posto e a quota 49 punti. Il Genoa invece vince con merito e centra l’obiettivo salvezza dopo aver sofferto più del dovuto. Gli uomini di Nicola hanno avuto il pregio di essersi fatti trovare pronti nel momento decisivo della stagione ed anche il prossimo anno giocheranno in Serie A. Insieme a SPAL e Brescia retrocede dunque anche il Lecce, battuto 3-4 in casa dal Parma.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcionews24.it)