Serie A 2022/23 con deadline a giugno: dal post guerra sarà la quindicesima volta

Stilato il calendario del campionato della prossima stagione. Al via il 14 agosto con termine nel sesto mese dell’anno. Milan e Juventus regine incontrastate

Habemus Serie A 2022/23. E’ stato diramato il calendario della prossima stagione che avrà inizio il 14 agosto 2022 con deadline definitivo il 4 giugno 2023. Sarà una stagione molto ricca e ingarbugliata di impegni e partite. Il primo Mondiale disputato in inverno, quello di Qatar 2022 (dove noi non ci saremo!), prenderà avvio il 21 novembre per chiudersi il 18 dicembre. Un intermezzo che causerà il blocco dei massimi campionati internazionali, tra cui appunto la Serie A. Sarà in primis un agosto bollente (e non solo dal punto di vista climatico) con la stagione che inizierà ufficialmente il 12 agosto con la finale della Supercoppa Italiana. Il campionato per la quindicesima volta dal post guerra si chiuderà nel mese di giugno.

QUANDO LA STAGIONE TERMINA SOTTO L’OMBRELLONE?

Causa Mondiale in Qatar, la Serie A avrà la sua scadenza definitiva proprio nel mese di giugno e precisamente il 4. L’ultima volta che il campionato italiano si chiuse proprio durante il sesto mese dell’anno fu durante la stagione 2000/01 quando il 17 giugno la Roma riuscì a festeggiare il suo terzo storico titolo nazionale. Anche in quel caso, lo slittamento fu dovuto ad un evento sportivo internazionale: ossia le Olimpiadi di Sidney (in programma dal 15 settembre al 1°ottobre). Giochi olimpici che ritardarono l’avvio della Serie A al 30 settembre. Dal post Seconda Guerra Mondiale ad oggi, ovvero dall’annata 1946/47, il campionato italiano ha avuto diverse volte l’estate come stagione della sua definitiva chiusura. Due volte a Luglio – 1946/47 e 1947/48 – con il Grande Torino campione d’Italia consecutivamente.

Quattordici volte a giugno: 1950/51; 1951/52; 1954/55; 1955/56; 1956/57; 1958/59; 1959/60; 1960/61; 1964/65; 1988/89; 1992/93; 1994/95; 1996/97; 2000/01. Dominio praticamente di Juventus (1951/52; 1959/60; 1960/61; 1994/95 e 1996/97) e Milan (1950/51; 1954/55; 1956/57; 1958/59; 1992/93) con cinque trionfi a testa. Poi due volte l’Inter, (1964/65; 1988/89) una la Fiorentina (1955/56) e una volta anche la Roma (2000/01). Quanto ad agosto, l’ultimo e unico fino ad ora campionato italiano terminato nell’ottavo mese dell’anno è stato quello del 2019/20 finito il 1° agosto con la vittoria della Juventus. Il tutto ovviamente da ricondurre al dramma della pandemia da Covid-19 che ha praticamente bloccato il mondo (compreso il calcio) per oltre tre mesi. Per gli amanti dei numeri e delle statistiche non è ancora finita. Le ultime due volte che il campionato finì il 4 giugno è stato nella stagione 1960/61 e nel 1994/95. In entrambi i casi a trionfare fu la Juventus.

Sandro Caramazza