Serie A 2021/2022: il pagellone squadra per squadra

Al termine della stagione diamo i voti alle 20 del campionato, tra sorprese ed alcune grandi delusioni

La Serie A ha emesso i suoi verdetti e in base al percorso dei club diamo dei voti, in relazione alle aspettative iniziali ed ai reali valori espressi in campo.

Atalanta 4: La peggior stagione dei bergamaschi da quando Gasperini siede in panchina, un ottavo posto che li esclude dall’Europa e che sa di fine ciclo. Disastrosi tra le mura amiche e sfortunati con qualche defezione di troppo nel periodo centrale della stagione, tuttavia era una rosa in grado di puntare quantomeno all’Europa League. Il prossimo anno bisognerà ripartire, obiettivo quarto posto.

Bologna 7: Con le difficoltà occorse a Sinisa Mihajlovic i felsinei si compattano come squadra e disputano un’ottima stagione, terminando a metà classifica senza mai rischiare niente. Ottimo il percorso contro le big, fermano Roma, Milan e Juventus ma soprattutto battono l’Inter in quella che risulterà la partita decisiva per la lotta scudetto.

Cagliari 2: Una retrocessione meritata per la serie di errori compiuta non solo in questa stagione, ma più in generale da quando Giulini è il presidente. Una rosa composta da giocatori del calibro di Cragno, Nandez, Marin, Joao Pedro e altri, dovrebbe arrivare ad una comoda salvezza, invece i sardi non solo si fanno rimontare dalla Salernitana ma non riescono a battere un Venezia già retrocesso all’ultima giornata.

Empoli 6,5: Una prima parte di stagione incredibile, una seconda pessima con il voto che comunque rimane ampiamente sufficiente vista la salvezza raggiunta con molto anticipo. Andreazzoli nel girone d’andata gestiva una delle migliori squadre del campionato, mentre nel ritorno c’è stato un black-out lunghissimo terminato con il successo prestigioso in rimonta contro il Napoli.

Fiorentina 8,5: Italiano prende una squadra che lottava per non retrocedere e la porta in Europa alla prima stagione. Perdono Vlahovic a gennaio ma non si scompongono, mostrando sempre un gioco offensivo e raggiungendo un obiettivo che alla vigilia della stagione nessuno si aspettava.

Genoa 3: Anche per loro dopo anni in cui si salvavano per il rotto della cuffia arriva la meritata retrocessione, frutto di un’annata pessima soprattutto in fase offensiva e di una campagna acquisti che stavolta non ha fruttato come sperava la dirigenza rossoblu. Blessin ha portato solidità difensiva senza però mai riuscire ad incidere davanti, con i soli 27 gol che non possono bastare per raggiungere un traguardo importante come la salvezza.

Hellas Verona 7,5: Partenza disastrosa con Di Francesco, poi l’arrivo di Tudor cambia la stagione e gli scaligeri chiudono con addirittura otto punti in più rispetto alla scorsa annata già ottima con Juric. Conferma ad alto livello per Barak e grande campionato per Caprari e Simeone. Società che continua a crescere ed a indovinare ogni scommessa.

Inter 8,5: Controllano il campionato con anche sette punti di vantaggio sulle inseguitrici, poi un black-out iniziato con la sconfitta nel derby li pone in condizione di dover rincorrere i cugini del Milan. La sconfitta a Bologna è durissima e risulta decisiva, secondo posto in classifica che fa comunque ben sperare visti i dolorosi addii di Lukaku, Hakimi, Eriksen e Conte l’estate scorsa.

Juventus 5,5: Campionato insufficiente per i bianconeri che raggiungono il quarto posto con largo anticipo ma non lottano mai per traguardi superiori. Allegri non dà un’impronta di gioco alla squadra che spesso sia affida alle giocate dei suoi campioni per risolvere le partite. Il prossimo anno con Vlahovic più integrato e Chiesa che tornerà dall’infortunio si peserà il reale valore della squadra.

Lazio 7: Nonostante una stagione di alti e bassi conquistano il massimo, un quinto posto che garantisce la partecipazione alla prossima Europa League. Sarri fatica a far vedere il suo gioco e si affida a Milinkovic-Savic e ad Immobile per uscire dai problemi. Se il prossimo anno si vorrà puntare più in alto servirà fare molto sul mercato soprattutto in fase difensiva dove anche quest’anno è funzionato ben poco.

Milan 10: Torna a vincere lo scudetto e merita il voto più alto, anche considerando che non era la compagine più forte del campionato. Pioli ha compattato il gruppo che è stata la vera forza dei rossoneri; una difesa impeccabile con Maignan che non ha mai fatto rimpiangere Donnarumma ed un attacco trascinato dall’esplosione incredibile di Leao e dai gol fondamentali di Giroud, su tutti quelli nel derby e quello a Napoli.

Napoli 8: Spalletti riporta gli azzurri in Champions League e per lunghi tratti della stagione gli fa sognare anche lo scudetto. I passi falsi però sono arrivati proprio nel momento in cui si doveva accelerare e le sconfitte contro Empoli (due volte) e Spezia pesano come macigni sulla stagione. Terzo posto dietro alle milanesi e ancora diversi margini di miglioramento per una squadra che però dovrà evitare di perdere troppi pezzi pregiati durante il mercato estivo.

Roma 7: Mourinho alla sua prima stagione migliora il posizionamento dei giallorossi seppur di una sola posizione, garantendosi l’Europa League con ancora la finale di Conference da giocare. Ancora qualche problema di troppo contro le big, ma tanta solidità sia fisica che mentale dopo una stagione con tantissimi impegni.

Salernitana 8: Il miracolo di questa stagione lo firma ancora una volta Davide Nicola. Prende una squadra ultima in classifica con il solo 7% di possibilità di salvezza e riesce nell’impresa seppur con un grande brivido all’ultima giornata. Tanti problemi prima del mercato di gennaio, dove Sabatini ribalta la squadra e porta diversi calciatori di valore. Impresa di grande livello per i granata sospinti sempre da una grande tifoseria.

Sampdoria 5,5: Tanta, troppa fatica per raggiungere la salvezza. D’Aversa prima e Giampaolo poi non danno chissà quale scossa ed il prossimo anno si dovrà fare certamente meglio. Ottimo l’acquisto di Sabiri e la stagione di Candreva, trascinatore durante tutto il campionato di una squadra sembrata quasi sempre in difficoltà.

Sassuolo 7: Molti punti in meno rispetto alla passata stagione ma era lecito attenderselo dopo l’addio di De Zerbi. Dionisi comunque promosso, valorizza Scamacca, Raspadori, Traorè e Frattesi e trova in Berardi l’imprescindibile leader. Bene contro le big, qualche passaggio a vuoto di troppo invece con le medio-piccole e sicuramente una distanza troppo ampia dall’Europa per quanto fatto vedere in campo.

Spezia 8: Grande lavoro di Thiago Motta, dato in bilico per praticamente tutto l’anno ma in grado di salvarsi con ottime intuizioni e risultati. Salva con discreto anticipo una squadra data quasi per spacciata all’inizio, senza possibilità di fare mercato e con tanti problemi nella preparazione estiva. Stagione positiva anche per tanti calciatori, Verde su tutti, che si sono fatti trovare pronti anche di fronte a ruoli mai ricoperti in carriera.

Torino 7,5: Juric è la vera arma in più della squadra. Da anni i granata erano immersi nella lotta per non retrocedere, poi l’allenatore croato sistema la fase difensiva e trova tanta qualità a centrocampo ed in attacco. La decima posizione a 50 punti è meritata ed è solo l’inizio, la prossima stagione dirà tanto sulle reali ambizioni del Toro nei prossimi anni.

Udinese 7,5: Grande stagione per i friulani che sia con Gotti che con Cioffi esprimono un buon calcio e non rischiano mai la retrocessione. Segnano tanto e divertono onorando fino all’ultimo la stagione. Ottime annate per Udogie e Molina sugli esterni e anche per Deulofeu e Beto in avanti.

Venezia 5: Ultimo posto e retrocessione meritata per i veneti che disputano un girone d’andata oltre le proprie possibilità, salvo poi perdersi completamente in quello di ritorno dove indovinano davvero poche mosse. Difficile tuttavia chiedere di più a una compagine inesperta della categoria e con tanti giocatori provenienti da ogni parte del mondo. L’anno prossimo ripartiranno dalla cadetteria e vorranno riprovare l’assalto alla Serie A.

Alessandro Fornetti