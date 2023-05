Sergio Pellissier gioisce: la sua Clivense è in Serie D

La società nata dal vecchio Chievo Verona continua la scalata e dopo soli due anni è già tra i dilettanti

La Clivense di Sergio Pellissier continua a far parlare di sè per gli ottimi risultati che sta raggiungendo sul campo; la società nata dopo la scomparsa del Chievo e con a capo proprio la bandiera del club gialloblu, dopo soli due anni dalla fondazione è già in Serie D. Dopo esser ripartita infatti dalla Terza Categoria, la Clivense ha ottenuto due promozioni di fila, tra cui quella che permetterà di giocare tra i dilettanti il prossimo anno, ottenuta con una giornata di anticipo grazie al successo per 3-0 contro lo Schio. Grande soddisfazione per Pellissier che ha sempre creduto nel progetto e ora sta iniziando a vedere i frutti del suo lavoro, con l’obiettivo di continuare la scalata e magari riportare la Clivense a rivivere i fasti del Chievo Verona.

Fonte foto: calcioefinanza.it

Alessandro Fornetti