Sergio Aguero sogna il ritorno in campo

El Kun spera di tornare a giocare dopo il ritiro ad inizio stagione a causa di problemi cardiaci

Sergio Aguero potrebbe tornare a calcare i campi da gioco. Dopo il prematuro ritiro dal calcio annunciato in questa stagione con il Barcellona a seguito di anomalie cardiache, l’argentino ha voglia di ricominciare ed i controlli effettuati con dei medici avrebbero dato esiti positivi. Aguero doveva infatti stare a riposo per 5-6 mesi ma ora vuole tornare a fare quello che ama dopo la profonda delusione di inizio stagione. Il suo rientro non è comunque sicuro visto il pericolo corso, ma in un’intervista concessa a TyCSports ha detto di aver già rifiutato un’offerta dall’Inter Miami ma di sentirsi pronto per ricominciare.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti