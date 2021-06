Sergio Aguero ricomincia da Barcellona

El Kun lascia l’Inghilterra dopo 10 anni e torna in Spagna, vestirà blaugrana

Sergio Aguero è un nuovo giocatore del Barcellona; il calciatore argentino si accaserà con i blaugrana andando a formare, con l’amico Messi e Griezmann, un tridente da sogno. Negli ultimi anni di carriera ai citizens il Kun è stato tormentato dagli infortuni, ma ha comunque concluso la sua splendida esperienza in Inghilterra con una doppietta all’ultima giornata contro l’Everton, seppur con la delusione Champions League che sarebbe stata la chiusura perfetta.

A 33 anni Aguero è pronto a ricominciare nel paese che l’ha lanciato calcisticamente, la Spagna, ma stavolta non alla corte dell’Atletico Madrid, ma nel Barcellona, dove se riuscisse a trovare un po’ di continuità a livello fisico, potrebbe ancora esprimersi a grandi livelli. Dopo aver vinto in Europa già con i Colchoneros e dominato con gli Sky Blues, di cui è primatista di reti in assoluto e quarto nella storia della Premier League, ora l’obiettivo del Kun è quello di vincere la Champions League sfumata proprio con il Manchester City.

Al Barcellona ritrovando l’amico Messi i due potrebbero dare l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie che negli ultimi anni, soprattutto per Leo, ha rappresentato grandissime delusioni tra rimonte e goleade subite dal suo Barcellona.

Aguero si rimette in gioco e, al netto di guai fisici purtroppo sempre dietro l’angolo, ha tutte le carte in regola per tornare sui suoi livelli e rendere di nuovo grande un Barcellona ferito dalle ultime annate.

Fonte foto: europacalcio.it

Alessandro Fornetti