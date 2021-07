Semplicità ed emozione, la nazionale italiana al Quirinale e a Palazzo Chigi

La squadra di Roberto Mancini, insieme a Matteo Berrettini, incontrano il presidente Mattarella e il premier Draghi in un pomeriggio di applausi e commozione

Il sole è alto a Roma, una cornice fin troppo scontata dopo le emozioni vissute ieri sera a Londra. I campioni d’Europa azzurri scoprono che non è stato tutto un sogno, la coppa che tengono tra le mani è realtà. E’ arrivato il momento delle celebrazioni. Queste avverranno durante tutto il pomeriggio prima al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi virare a Palazzo Chigi da Mario Draghi. Schiuse le porte dell’hotel ecco la folla festante che scorterà il pullman azzurro verso le sue prestigiose destinazioni.

L’arrivo al Quirinale – Fonte gds.it

A Mancini e ai suoi ragazzi si accompagna Matteo Berrettini e il suo staff, splendido protagonista della finale di Wimbledon finita purtroppo con una onorevole sconfitta contro un mostro sacro come Novak Djokovic. Quello che stupisce è che entrambi gli incontri, soprattutto quello con il capo dello Stato, si svolgano nella semplicità più assoluta.

Al Quirinale un video con le immagini più belle della domenica londinese anticipa l’intervento dei protagonisti. Dopo le parole di Malagò e Gravina tocca a Mancini e Chiellini esprimere le proprie emozioni. Commovente il ricordo dedicato a Davide Astori che il capitano azzurro enuncia con la voce rotta dalla commozione. Tutto sotto lo sguardo e il sorriso paterno di Sergio Mattarella, ringraziato a più riprese per la sua presenza nel catino di Wembley. Lo stesso presidente ringrazierà tutti i giocatori soffermandosi su Donnarumma, miglior giocatore della rassegna, e Leonardo Spinazzola, “scattante” verso la medaglia nonostante le stampelle.

Ecco uno stralcio del pensiero di Mattarella: “Questo non è giorno di discorsi ma di applausi e ringraziamenti. Complimenti! Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori perché avete avuto due pesanti handicap: giocare in casa degli avversari in uno stadio come Wembley e il gol a freddo che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Siete stati accompagnati e circondati dall’affetto degli italiani e li avete ricambiati rendendo onore allo sport”.

Il regalo a Mattarella della nazionale – Fonte avvenire.it

Copione più o meno simile in quel di Palazzo Chigi dove stavolta il padrone di casa è il primo ministro Mario Draghi. Qui, dopo i discorsi di rito, tutti i giocatori vengono chiamati ad uno a uno sotto applausi scroscianti in un incontro che fa anche da viatico alla spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo. Queste le parole con cui Draghi ha sottolineato quanto fatto dai rappresentanti del nostro Paese: “Oggi lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni. Oggi siete voi a essere entrati nella storia, con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri gol e le vostre parate…e che parate (ride cercando con lo sguardo Donnarumma)”.

Grande la soddisfazione, i due trofei campeggiano in entrambi gli scenari, l’orgoglio è tanto, l’emozione anche. Adesso è il momento della consapevolezza, capire quanto grande sia l’impresa compiuta in questo mese itinerante. Per ora si possono continuare i festeggiamenti per un gruppo che ha saputo trascinarci verso un’obiettivo inimmaginabile solo 3 anni fa. Grazie ragazzi, lo avete meritato tutto.

Glauco Dusso