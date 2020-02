Semplici-Spal è finita, ecco Di Biagio per la salvezza

Fatale al tecnico il KO di ieri contro il Sassuolo e l’ultimo posto in classifica, ufficiale l’ingaggio dell’ex c.t. dell’Under 21

La favola questa volta non ha un lieto fine. Leonardo Semplici, uomo del miracolo ovvero il ritorno in serie A della Spal dopo 49 anni, non è più l’allenatore del club. Il mister, dal 2014 a Ferrara, sembrava sempre rialzarsi dalle ultime batoste ma questa volta non è stato così nonostante la fiducia sempre dimostrata dai suoi ragazzi. L’ennesima sconfitta maturata ieri al Paolo Mazza con il Sassuolo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della dirigenza spallina che stamattina con un comunicato sul sito ufficiale ha dato la notizia dell’esonero. Inoltre la formazione biancoazzurra è anche fanalino di coda in classifica in solitaria viste le vittorie delle altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Sempre in mattinata ecco anche l’annuncio del successore di Semplici alla guida della Spal. Sarà Luigi Di Biagio a provare la missione di salvare la squadra. Carriera importante da giocatore, le squadre in cui ha militato sono la Lazio, seppur brevissima esperienza, Monza, Foggia, Roma, Inter, Brescia e Ascoli nonchè protagonista anche con l’Italia. Da allenatore le esperienze dell’ex centrocampista sono state alla guida dell’Under 21 azzurra e per due partite nella nazionale maggiore prima che si insediasse Roberto Mancini. Ora la Spal, prima esperienza in un club, e il difficile compito di raggiungere una salvezza quasi compromessa dai 15 punti ottenuti fin qua in 23 partite.

