Semplici rigenera il Cagliari

Con il nuovo tecnico, i sardi hanno ottenuto due vittorie consecutive contro Crotone e Bologna. Migliorati i numeri e anche le prestazioni dei giocatori

É vero giudicare un lavoro solo dopo due giornate, sembra abbastanza approssimativo, ma se il calcio in questi anni ci ha insegnato qualcosa, è che i risultati prima arrivano meglio è, soprattutto quando si parla di un allenatore subentrato. Dopo la grande cura Ballardini, un’altra squadra di Serie A deve dire grazie al cosiddetto “traghettatore”, ovvero il Cagliari con Leonardo Semplici. Dall’avvento, infatti, del tecnico fiorentino (22 febbraio), i Quattro Mori hanno completamente ribaltato la rotta: passando dalle 16 giornate senza vittoria con l’era Di Francesco, ai 6 punti raccolti nelle ultime due uscite contro Crotone e Bologna.

Cagliari redivivo

Ciò che salta all’occhio di queste pesanti vittorie consecutive del Cagliari, sono anche i numeri in partita. Sia la vittoria dello Scida che quella di ieri sera alla Sardegna Arena sono arrivate senza repliche degli avversari (in termini di gol subiti) e con un cinismo, quantomeno sconosciuti dalle parti di Asseminello. I sardi, infatti, non riuscivano a tenere la porta inviolata da ben 11 giornate (l’ultima volta in Parma-Cagliari 0-0 del 16 dicembre) ed è la prima volta in stagione, che riescono a non subire reti in due partite consecutive (ultima volta 8 e 12 luglio 2020, in Fiorentina-Cagliari e Cagliari-Lecce, entrambe finite 0-0).

Come accennato, l’altro fattore importante è appunto il cinismo. Il Cagliari con Di Francesco era una squadra che creava anche diverse occasioni pericolose, ma sia per sfortuna che per demeriti propri, raramente si trasformavano in gol. Emblematici, infatti, i numeri delle ultime cinque partite: tre KO consecutivi senza segnare con DiFra; due successi di fila e tre gol fatti con Semplici. Upload chiarissimo, che ha portato, temporaneamente, il Cagliari in zona salvezza.

E anche gli interpreti ne risentono

La cura Semplici non ha portato solo dei miglioramenti nei risultati, ma ha anche influito sulla crescita di alcuni giocatori. In primo luogo, la linea difensiva, con il trio Ceppitelli-Godin-Rugani, completamente rigeneratosi. Il “Faraon” sta finalmente trovando la sua dimensione in Sardegna, dopo una prima parte di stagione molto negativa. Nelle ultime due uscite, infatti, è stato uno dei migliori, distinguendosi per esperienza e leadership. Bene anche gli altri due interpreti, con l’ex Juventus, che nella serata di ieri ha anche segnato il gol decisivo per la vittoria sul Bologna.

Dalla cosiddetta cintola in su, da registrare anche il miglioramento di Nainggolan, che collocato da metronomo davanti la difesa, sta iniziando a portare buoni frutti all’orto sardo, in modo da concludere il suo Cagliari tris nel miglior modo possibile. In avanti, capitan Joao Pedro è il leader per eccellenza, mentre la staffetta Pavoletti-Simeone sta ritrovando una certa continuità, con il primo che ha trovato anche la rete nella trasferta calabrese contro il Crotone.

Comunque, il lavoro di Semplici è appena iniziato, ma se le premesse sono queste, il futuro potrà essere più roseo del previsto.

Fonte foto: Cagliari calcio (twitter)

Sandro Caramazza