Sei volte D10s: breve retrospettiva cinematografica su Maradona – Terza (e ultima) parte

Ultimo episodio della mini rassegna su celluloide dedicata al Pibe de Oro: oggi le metafore di una gioventù perdigiorno in Santa Maradona del 2001

«In una partita con l’Inghilterra, Maradona segnò di mano e riuscì non solo a farla franca, ma anche a prendersi gioco delle regole dicendo che aveva segnato non la sua mano, ma la mano del Signore. I personaggi del mio film vogliono fare anche loro “goal di mano”, in un certo senso trasgredire le regole. Maradona ha fatto il meglio e il peggio, nella vita. Il titolo è una canzone di Manu Chao che mette in contrasto questo personaggio con la parola “santa”. Io preferisco questi contrasti forti, così sono i miei personaggi, positivi e negativi insieme; li definisco nichilisti ottimisti» (Marco Ponti, presentando il film)

Un colloquio di lavoro, con un rimbambito Stefano Accorsi nella parte di Andrea e di seguito, le immagini dei gol del Pibe, accompagnati dai Mano Negra sulle note della canzone che dà il titolo al film. Inizia così Santa Maradona di Marco Ponti, ritratto di un’Italia vista da due giovani scapestrati e non ben consci di cosa fare della propria vita. Come Accorsi/Andrea stesso e Libero De Rienzo/Bart.

La vita in una Torino pure troppo tranquilla, senza ambizioni e obiettivi, passata dall’uno sul divano tra tazze di Wile E. Coyote e piccoli taccheggi per quel tocco di adrenalina in più, dall’altro in giro per aziende senza troppa convinzione.

Tutto scorre finchè, scapicollandosi verso l’ennesimo colloquio, Andrea si scontra con Dolores (Anita Caprioli). Un cambiamento niente male per lui, che comincia a ingranare con la ricerca del lavoro, senza tuttavia togliersi la mania di rubare laddove capiti.

Il corner di Del Piero, pennellata perfetta per Tacchinardi che al volo fredda Pelizzoli. Ultima di campionato 2000-2001, vittoria inutile perchè nel frattempo la Roma batterà il Parma all’Olimpico.

Andrea e Dolores si mettono assieme, scorrono le immagini di uno Juventus-Atalanta al vecchio Delle Alpi burlandosi di Bart, la cui massima ambizione è farsi passare alcune recensioni di libri da un cugino siciliano e rigirarle a diversi quotidiani.



Tra i due piccioncini va meravigliosamente, anche nonostante un Andrea che a letto è più veloce di Speedy Gonzales. Dolores, che col tempo si interessa sempre più al calcio, usa la metafora del famoso gol di testa di Omam Biyik, con cui il Camerun sorprenderà i campioni in carica dell’Argentina a Italia ’90.

– “C’è uno che sta sull’angolo e lancia la palla verso l’area dove… vabbe’, dove c’è un sacco di gente. E poi c’è un altro, un attaccante, credo… che per prenderla salta altissimo… però la palla è ancora più alta e sembra sicuro che non la raggiungerà mai. E invece lui resta lì, in aria, così, fermo…”

– “E poi?”

– “E poi la colpisce di testa, e la palla non può che entrare in rete. E nessuno poteva pararla, eh… perché nessuno poteva immaginarsi che in una partita potesse succedere una cosa del genere “

A un’ora di gioco, si intravede il Gol del Siglo, il gol del secolo di Maradona nel Mondiale 1986 contro l’Inghilterra, dècor ideale per lo sconvolgimento dell’idillio tra Andrea e Dolores: lei gli confessa di essere andata a letto con un produttore teatrale, per ottenere una parte in uno spettacolo. Inutile che tutto ciò sia successo due giorni prima che si conoscessero: lui la pianta in asso, ma il finale della storia lascia spiragli aperti sia per la love story che, soprattutto, nel percorso di Andrea e Bart. Forse, per entrambi è davvero arrivato il momento di mettere la testa a posto.

“Mi stai dicendo che tra te e Andrea è una cosa seria?”

“Beh, non lo so”

“Io… una volta mi sono masturbata con un Magnum Double”

I quasi 90 minuti scorrono in maniera naturalmente imparagonabile, per essere un film di quasi vent’anni fa. Struttura narrativa lenta, con l’azione intervallata dai discorsi finto-filosofici, partite ai videogiochi, qualche momento solitario sulle riviste per adulti. L’omaggio a Trainspotting, col racconto di una videocassetta hard scambiata per quella di una telenovela, e a Weekend con il morto, quando Bart e Andrea si trascinano il terzo coinquilino pesantemente sotto droghe camuffandolo con gli occhiali da sole.

La colonna sonora dei torinesi Subsonica e del progetto parallelo dei Motel Connection impreziosisce oltremodo un cult generazionale, benchè non conosciutissimo al grande pubblico. Un manifesto dei giovani e per i giovani, cresciuti negli anni d’oro del Pibe, e che alla fine del millennio si ritrovano a crescere una volta per tutte. Riuscendoci, o forse no. O forse, non del tutto.



Valerio Campagnoli