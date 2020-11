Sei volte D10s: breve retrospettiva cinematografica su Maradona – Seconda Parte

Continua la rassegna della vita del Pibe de Oro su celluloide: oggi è il turno del Maradona di Emir Kusturica

Un graffiante assolo di chitarra elettrica, sulle note di Il Buono, Il Brutto e il Cattivo di Ennio Morricone e viene presentato…il Maradona del cinema, con assoluta autoironia nelle immagini di repertorio di un concerto. Entra Emir Kusturica. Riavvolgiamo il nastro, per un secondo.

Sei davvero entrato nella storia quando non sei più solo l’uomo, o il campione, ma quando diventi l’antonomasia, un epiteto imprescindibile che renda appieno, con una sola parola, la tua grandezza. Il Maradona dei Carpazi (Gheorghe Hagi), quello del deserto (Saeed al-Owairan, saudita autore di un fantastico slalom contro il Belgio a USA ’94). Il Maradona del Bosforo, Emre Belozoglu. Di esempi ce ne sarebbero.

Sei però davvero tutto, e il contrario di tutto, quando tu stesso puoi recitare i ruoli più diversi, nei film più disparati. E’ così che Emir Kusturica ci introduce al suo documentario: Maradona può essere chiunque, in “Dolly Bell” così come un padre adultero finito in galera in “Papà è in viaggio d’affari”. O in un altro suo film notissimo, “Gatto nero, gatto bianco”

Una estasi di massa, forse difficilmente contenibile anche in queste righe, sublimata subito con la presentazione della Chiesa Maradoniana. La struttura del documentario è un lungo viaggio tra Argentina e la Ex Jugoslavia, intervallata da alcune citazioni ai suoi film di successo (Gatto Nero, Gatto Bianco, Papà in viaggio per affari) e la lunga intervista al Pibe tra calcio, politica, e politica del calcio. Tra invettive antiamericane a pioggia e complotti difficilmente verificabili, ma tanto basta per solleticare l’indignazione e l’esaltazione del nuovo Masaniello. Come quando a metà film accusa Matarrese, allora presidente della FIGC, di aver organizzato a tavolino affinchè la finale di Italia ’90 fosse tra gli azzurri e la Germania, con Diego stesso a far saltare proditoriamente il banco.

“Noi rappresentavamo i nostri morti,mandati a morire dagli stessi argentini. Non che gli inglesi abbiano premuto un bottone e ammazzato tutti. Noi però dovevamo andare in campo e giocare a calcio.”

In tutto questo, l’immancabile legame con la moglie, Claudia Villafane, forse l’unica, assieme alle figlie Dalma e Giannina, a sostenerlo nel tracollo.

Una sferzata d’interesse la dà la marcia contro Bush organizzata dai partiti comunisti locali e appoggiati da Hugo Chavez, che, non senza ironia, soffia tre volte in aria per far sì che smettesse la pioggerellina battente sul comizio.

Emerge qui l’essenza tipica dell’America Latina, al di là del bolivarismo e ben rappresentata in Cent’anni di solitudine (e non solo). L’aura sciamanica, primitiva e innata, il soffio di vento per l’appunto che anima gran parte dell’immaginario collettivo latino americano e che fa da spinta propellente a vicende umane (come nel libro di Marquez) o alla lotta contro i colonialisti (gli spagnoli prima, gli americani ora).

Immaginifico che si compie con l’arrivo, poco dopo, dell’allora presidente boliviano Evo Morales, di etnia indios e ultimo baluardo di un mondo romanzesco.

“Se non ci fosse stato Castro in America Latina, gli Yankee sarebbero arrivati fino in Patagonia. E voi tutti ora parlereste inglese”

Indubbiamente il moralismo e la retorica abbondano nei minuti del documentario, ma da un lavoro di Emir Kusturica questo ti aspetti e lo scegli proprio per questo motivo: quando sei stanco della retorica, opposta, contraria e americanissima, del self made man e degli eroi del liberismo a stelle e strisce. Ti rifugi, come la coperta di Linus, in un mondo in cui il potente viene dribblato come Margaret Thatcher a inizio film.

Il terzomondismo spinto di Diego del film, tuttavia, appesantisce anche chi magari a quel terzomondismo appartiene. Alla schiera degli ultimi del mondo, insomma e Kusturica saggiamente, dopo il viaggio a Villa Fiorita: “La maggior parte di loro (della gente povera del barrio) sparirebbe di fronte ai soldi. Per questo motivo non sono più tornato. Ne volevo conservare l’immagine”

Questa pesantezza rovina un film partito comunque da una buona idea e da un’ottima impiantistica. Per quattro volte scorrono le immagini del Gol del Siglo, alternando, tra i personaggi scartati come birilli, la stessa Thatcher, la Regina Elisabetta, il principe Carlo e Tony Blair, poi Ronald Reagan e George W. Bush.

“Mentre la carriera calcistica era al top, la sua vita era sull’orlo del baratro. Diego ribaltava il concetto di normalità. Per questo lo veneravano. Perchè la gente non si accontenta più della normalità. La normalità non è un presupposto per l’amore e la venerazione.”

(Kusturica appena sbarcato a Baires)

Il valore aggiunto alla pellicola, se così si può dire, lo danno gli interventi dello stesso regista serbo-bosniaco, che traccia un parallelo tra la lotta di liberazione latinoamericana e le critiche all’intervento militare americano, ultimo dei quali in Kosovo nel 1999. Di seguito, la visita al Cocodrilo, famoso bordello di Buenos Aires, con altre considerazioni tra Freud, Eros e Thanatos parzialmente rovinate dall’ennesimo elogio ai virtuosismi maradoniani citati come necessità al pari del sesso e del cibo (?). A chiusura di tutto, l’immancabile comparsata di Manu Chao che suona “Si yo fuera Maradona” davanti agli occhi del Pibe stesso.

Insomma, un film che può andar bene in un cineforum durante un’autogestione scolastica. Sperando che il dibattito che ne scaturisca faccia emergere che il proletariato non è esattamente una carrellata di clichè che danneggiano i proletari stessi. Gli stessi clichè che, impetuosi nella loro immobilità intellettuale, scorrono in quest’ora e 33 minuti.



Foto dal film (Youtube)

Valerio Campagnoli