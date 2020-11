Sei volte D10s: breve retrospettiva cinematografica su Maradona – Prima Parte

A pochi giorni dai 60 anni del Pibe de Oro (e scampato il pericolo dopo l’operazione al cervello) sarà facile parlare a cuor leggero dei suoi primi sessant’anni. E di una vita che tutti noi conosciamo, o forse no

“Sai amore…qui dentro c’è uno che dice di essere Napoleone e tutti gli credono. Un altro dice di essere il Papa…e tutti gli credono.

Io dico che sono Maradona…e non mi crede nessuno.”

(La mano de D10s, Marco Risi)

Sei volte dieci: il numero che più di ogni altro si lega non solo a un calciatore, ma a un modo di essere, di vivere la vita dentro e fuori il campo. Del genio e della sregolatezza del campione argentino si è detto fin troppo, scadendo forse nella retorica, ma è proprio quest’ultima che, come con la grezza pietra modellata dallo scultore, rende opera d’arte qualsiasi essa incontri.

In realtà la vita stessa del Pibe de Oro, forse parafrasando l’Andrea Sperelli del Piacere dannunziano, è stata fatta e confezionata come un’opera d’arte. L’operazione al cervello è solo l’ultimo capitolo, in ordine di tempo, della vita di un ragazzino dei sobborghi di Lanùs. E proprio mixando il campo da calcio e la settima arte, il cinema, andiamo a ripercorrere giusto qualche lungometraggio del giocatore forse più forte, sicuramente più iconico della storia del calcio.

Il primo, aperto dalla citazione, è il film di Marco Risi del 2007. Il senso di disfatta, e quindi di profonda umanità, apre e chiude il cerchio narrativo, ma subito si alterna l’immagine del bambino sognatore, cresciuto nel terrore del padre, più grande persino di quello che avrebbe vissuto, di là a venire, l’Argentina di Videla e dei desaparecidos.

Quello stesso padre che lo avrebbe voluto istruito, cercando vanamente di negargli un’ascesa fulminea, fin dai tempi degli Argentinos Juniors. Quell’ascesa che inevitabilmente lo porta via da Villa Fiorita e dai suoi amici, il primissimo dei quali -Goyo- si infortuna proprio all’ultima partita prima di partire. Un debito contratto dalla madre al supermercato fu galeotto. Per andarlo a ripagare, il giovane Diego conosce quella che sarebbe stata il suo amore per la vita: Claudia Villafane.

Una carriera bruciante, dunque. Entriamo negli anni ottanta col volo in Europa, destinazione Barcellona. Qui, sotto le note di Heart of glass di Blondie comincia la lenta, lentissima dissoluzione del ragazzo scapigliato verso la star in divenire, già vittima delle donne e della bella vita e della cocaina.

La paura è tra i fili conduttori del film, simboleggiata dal piccolo Diego che rischia di annegare in un pozzo. Immagine che si ripropone spesso, anche quando un intervento spaccagambe sembra segnare anzitempo la sua avventura catalana. La fuga e gli anni al Napoli, dove due camorristi ci mettono tempo zero a introdurlo (o a farlo continuare, fate voi) in festini di varia natura. A contorno inevitabile e non per questo meno prezioso, Pino Daniele con la sua Je so’ pazzo nello scorrere dei fantastici gol in serie A e il precipitare dei rapporti, primo su tutti quello con Claudia. Che gli molla uno schiaffo all’ennesimo ritorno in mattinata. Ubriaco, fatto, dopo una notte di tradimenti in cui lui “può farsi tutte le donne che vuole, anche migliori” di lei. Che gli tira uno schiaffo, poco prima di prendere le valigie e andarsene – temporaneamente.

“Tu non puoi farmi questo”

“Perchè? Forse perchè sei Maradona?”

Lui può tutto, anche scaricare la moglie e il migliore amico procuratore, per legarsi (questa volta sì, per sempre) al potente Guillermo Coppola. Un Maradona anche politico, sanguignamente argentino quando arriva la partita. Quella contro gli inglesi. E’ il 22 giugno 1986, e quel che succederà poi, non serve spiegarlo. Il pathos che si lega a quel match, longa manus di ciò che accadde quattro anni prima alle Falkland (o Malvinas, scegliete voi), forse non viene raccolto dalla recitazione abbastanza mediocre di Marco Leonardi, ma tanto basta, quando viene arringata la truppa di Bilardo per quel vittorioso Mondiale. Unica vetta in una vicenda umana che sprofonda più e più volte. Come più e più volte finisce nel vortice della coca, fuggendo infine da Napoli in una notte anonima.

“Ma mi dica, lei che ha fatto felici tante persone.

Perchè non si è tenuto un po’ di felicità anche per Lei?”

“E lei che ne sa della mia felicità, signor giudice?”, risponde un uomo ingrassato, senza più prospettive, poco prima dell’arresto

e della scarcerazione a Buenos Aires nel 1991.



Nessuna prospettiva, dunque. O forse sì. Il Mondiale americano, per il quale si tira a lucido in un ranch in Argentina.

Un mondo diverso, tutto televisione e show business. E’ il calcio del futuro, semplicemente.

“Adesso vogliono interrompere le partite quattro volte per mandare la pubblicità. Io dico che arriverà il momento

che mi faranno cambiare il nome in Diego Armando Coca Cola!”

Gli inizi sfolgoranti contro Grecia e Nigeria. Un integratore di vitamine preso in America. Che sarà fatale a Diego sportivamente parlando, con quell’efedrina che spegne l’ultimissima speranza di riscatto.

La conferenza a reti unificate per spiegare, forse con eccessi di ingenuità, di esser stato vittima dell’ennesimo complotto, stavolta ordito dalla Fifa.

Infine il balzo di dieci anni, con un Maradona gravemente obeso assistito, ancora una volta, dalla sua Claudia. Che gli sta accanto ancora, nonostante la separazione dell’anno prima e di nuovo, la citazione su uomini cosi’ grandi, cosi’ inarrivabili. Tra cui uno che non viene creduto nemmeno dai matti.

“Sai amore…qui dentro c’è uno che dice di essere Napoleone e tutti gli credono.

Un altro dice di essere il Papa…e tutti gli credono.

Io dico che sono Maradona…e non mi crede nessuno.”

Qualitativamente parlando, non si pretendono chissà quali standard da un prodotto fatto e formato come solo una vita raccontata e straraccontata può essere. Non è certo il lavoro migliore di Marco Risi, figlio del grande Dino e già regista di Ragazzi Fuori, Mery per Sempre e Fortapàsc, ma è la storia in sè a non lasciare molto se non una reinvenzione del tutto.

Rimane comunque una buona carica narrativa, a volte con eccessi di patetismo, ma se deve essere questa la dimensione di dualismo tra l’uomo e il campione, così sia.

Forse, la vera pecca del film (al netto del fugacissimo accenno a Cristiana Sinagra, conosciuta a Napoli e da cui ebbe Diego Armando Jr) è nel fotogramma finale, quasi a presagire un nuovo atto di accusa verso un nemico che in realtà non c’è mai stato.



Perchè la compassione verso un campione così divino in campo, e così fragile nel suo io, non scada nella fuorviante indulgenza.



Foto Dailymotion

Valerio Campagnoli