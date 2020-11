Sei volte D10s: breve retrospettiva cinematografica su Maradona – Il tributo finale

Ultimo e doveroso omaggio al più grande di tutti con la voce del suo popolo. Maradonapoli, di Alessio Maria Federici e altri film ancora

Avrebbe dovuto essere una trilogia la minirassegna su celluloide dedicata al Pibe de Oro (Prima parte – Seconda parte – Terza Parte)

Tuttavia il destino ha voluto che a pochissimi giorni, un arresto cardiorespiratorio privasse il mondo del più grande giocatore di calcio della storia. Ecco allora l’ultimissimo scorcio di una retrospettiva su chi è stato, semplicemente, il vero Greatest of All Times.

Scomparso nel giorno di un altro campione tutto genio e sregolatezza quale fu George Best, il 25 novembre di quindici anni fa.

Non poteva esserci miglior omaggio se non quello raccontato con vigore dalla propria gente. Da quella Napoli portata sempre nel cuore, che appena giunta la notizia della morte del campione, si raduna sotto al murales cantando il coro da stadio per eccellenza: “Oh mamma mamma mamma, sai perchè, mi batte il corazon? Ho visto Maradona…”

Terminiamo dunque con Maradonapoli. La rapida carrellata di decine di persone comuni, intervistate su cosa stessero facendo nei giorni dell’acquisto del campione argentino, apre il docu-film. Quasi la descrizione di un parto, tra l’incertezza se fosse stato concluso l’affare o meno. Poi, l’esplosione a festa di una città. Col condimento di una speranza intrisa di incertezza, come spiegato subito nei primi minuti: a Barcellona non puoi solo essere qualcuno, devi anche vincere. Viceversa, con Maradona il Sud aveva l’ultima (se non l’unica) opportunità di vincere qualcosa. Appena atterrato a Capodichino, Diego era già campione, comunque fosse andata.

Ciò che rende la portata dell’evento è la memoria dell’immaginario collettivo. Tutti sapevano cosa stessero facendo nei giorni dell’arrivo del Pibe.

Il prosieguo delle testimonianze raccolte in maniera incalzante (dieci, massimo quindici secondi per ogni testimonianza per poi passare oltre) costruisce man mano la linea temporale in cui si dipana la storia del Pibe a Napoli.

Qui la platea è il vero valore aggiunto, prima ancora del protagonista stesso. I primi palleggi al San Paolo sono sovrastati dalla folla oceanica di colore azzurro, da urla e rumori registrabili addirittura dai sismografi.

Ciò che viene ribadito in Maradonapoli e mai troppo nel film di Kusturica (pur essendocene stata indubbiamente l’occasione) è l’aderenza quasi osmotica tra il campione e il popolo attraverso la possibilità, ora più che mai reale, di fermare lo strapotere delle grandi del calcio.

Uno sport che fa da anestetico a difficoltà sociali e territoriali che durano da decenni, a cui si aggiungono altre tragedie come il terremoto dell’Irpinia di quattro anni prima. Difficoltà a cui comunque si fa fronte con la classica arte, tutta partenopea, dell’arrangiarsi. Inutile stare a parlare del merchandising (non esattamente ufficiale) di quello che forse fu in assoluto il primo fenomeno di massa.

Sempre collegando senso di appartenenza e difficoltà territoriali, non sarà difficile comprendere come già a Messico ’86 si preferisse esporre bandiere argentine che tricolori, tra tifo verso il Pibe e polemica verso uno Stato mai troppo tenero verso Napoli. Forse mentendo o forse no, dai microfoni esce sempre e solo il tifo verso il campione, e mai verso l’Albiceleste.

Cambia poco tuttavia. Tutto ciò che vi potranno mai raccontare di questa lunga storia avrà sempre questo condimento, decorazione di tutto: l’aver vissuto quelle sensazioni, averle assimilate così tanto da poterle rivivere tramite le parole, dopo oltre 35 anni.

Concludiamo brevemente citando altri film sul Pibe: “Armando a Maradona” (Javier Vazquez, 2005), In the Hands of the Gods (di Ben e Gabe Turner, 2007) e Diego Maradona (Asif Kapadia, 2019, oggi in programma su RaiTre).

Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ta-ta-ta-ta-ta-ta… Goooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaaaaaazooooooo! ¡Diegooooooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme … Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… barrilete cósmico… ¿de qué planeta viniste? ¡Para dejar en el camino a tanto inglés! ¡Para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina!… Argentina 2 – Inglaterra 0…

“Ecco, ce l’ha Maradona. Lo marcano in due, tocca la palla Maradona, avanza sulla destra il genio del calcio mondiale. Può toccarla per Burruchaga.. sempre Maradona.. genio, genio, genio… c’è, c’è, c’è… goooooooooool… voglio piangere… Dio Santo, viva il calcio… golaaaaaazooo.. Diegooooooool… Maradona… c’è da piangere, scusatemi.. Maradona in una corsa memorabile, la giocata migliore di tutti i tempi… aquilone cosmico… Da che pianeta sei venuto? Per lasciare lungo la strada così tanti inglesi ? Perché il Paese sia un pugno chiuso che esulta per l’Argentina… Argentina 2, Inghilterra 0“

(Victor Hugo Morales, 22 giugno 1986 Stadio Azteca – Città del Messico)

Grazie Dio, per il calcio, per Maradona, per queste lacrime.

