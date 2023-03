Sei squadre italiane ai quarti di finale delle coppe europee: era successo solo altre due volte

Unica nazione con tale corposa presenza nel prossimo turno, come nella stagione 1998/99, mentre soltanto nella stagione 1990/91 era stato fatto di meglio con la qualificazione di ben 7 formazioni

Le nostre portabandiera ai quarti di finale saranno, in ordine alfabetico, Inter, Milan e Napoli in Champions League, Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. Fuori agli ottavi la Lazio, eliminata con un doppio 2-1 dagli olandesi dell’AZ Alkmaar. Il dirigente biancoceleste Tare aveva definito questa competizione un ‘torneo dei perdenti’, diversi anche gli sfottò dei tifosi laziali su questa coppa vinta lo scorso anno dalla Roma. La Lazio però non ha poi saputo arrivare al successo in Conference. Tra poche ore ci saranno i sorteggi che non prevedono teste di serie e quindi aperti a qualsiasi soluzione, compreso uno scontro tra formazioni della stessa nazione. Inizio ore 12:00 con la Champions, alle 13:00 l’Europa League e alle 14:00 la Conference.

Fonte foto: totosemplice.it

Luigi A. Cerbara