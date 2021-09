Se il Liverpool è la potenza mondiale che tutti conoscono, il merito è anzitutto il suo

40 anni senza Bill Shankly, leggenda indiscussa di Anfield, autore del primo ciclo vincente dei Reds

*** PER L’ARTICOLO COMPLETO CLICCA QUI ***

Essere Leggende non è per forza prerogativa concessa solo a chi sfonda il confine tra l’eccellenza nel proprio campo e la fama mondiale. Non serve finire sulla bocca di tutti come un Maradona, un Platini, un Crujiff. E’ quel che succede a certi nomi entrati nel mito, ma trangugiati da un calcio sempre più moderno, sempre più veloce, che tutto assimila e tutto dimentica. Bill Shankly, indubbiamente, è uno di questi nomi.

Di sicuro, se passate per qualche strano motivo ad Anfield Road, c’è una statua posta proprio davanti lo stadio che, se non siete addetti ai lavori, vi ricorda chi ha reso il Liverpool Il Liverpool. Adesso una potenza del calcio mondiale attraversata dal denaro proprio come i ferry boat attraversano il Mersey, ma consacrata a leggenda dello sport proprio grazie a Bill Shankly. Un mago a tutti gli effetti e non parliamo necessariamente di panchina, se è vero che a cavallo tra anni cinquanta e sessanta, per contendere la popolarità a quattro ragazzi che dai bassifondi del Cavern Club divennero I Beatles, in effetti solo un mago potevi essere. Un mago ma non un guru, anzi: uno che solo col lavoro duro, senza formule magiche, interviste affabulanti o teorie indubbiamente geniali, poteva raggiungere certi risultati.

Anno del Signore 1959. Liverpool, dunque. Una città che nel secondo dopoguerra -tra swing e disoccupazione galoppante- visse una fase interlocutoria, a due facce. Parecchio movimento -Beatles a parte e a parte anche Gerry & the Pacemakers (di cui se ne parla qui, e che entreranno nell’immaginario collettivo per le cinque parole più pronunciate ad Anfield: manco a dirlo, You’ll Never Walk Alone). Il calcio sulle rive del Mersey imitava la lenta e faticosa ricostruzione industriale, dopo le bombe dei caccia tedeschi di quindici anni prima. A star sopra addirittura era l’Everton, che seppur a fatica navigava in First Division, mentre i Reds venivano da una dolorosa retrocessione nel ’54, dopo uno sfiancante torneo a 22 squadre.

Fu in questo scenario che nel 1959, per l’appunto, Bill Shankly da Glenbuck, Scozia esordì con 4 schiaffoni rifilati dal Cardiff City, il 19 dicembre. La pazienza fu il segreto di quello che sarebbe diventato uno dei cicli più vincenti del calcio inglese. Si partì da un terreno d’allenamento sgangherato, con Shankly stesso che a mani nude scavava nella ruvida terra per preparare il campo. Lavoro, duro lavoro. Senza mai guardare in faccia a nessuno, tanto che si puntò sui giovani del vivaio con l’avvicendamento di ben 25 giocatori nei primi due anni.

Tradizione ma anche innovazione, se è vero che in un calcio rigorosamente autarchico come quello inglese sir Bill studiò la scuola ungherese e austriaca. Con metodi d’allenamento all’epoca da stropicciarsi gli occhi, come la gabbia: un campetto di 9 metri delimitato da assi di legno, partitelle 3 contro 3 a massimizzare il gioco sotto pressione. Un calcio veloce, capace di essere superato solo dal Totaalvoetbal, il calcio totale di Rinus Michels (che nel 1966 sulla panchina dell’Ajax lo estromette dalla Coppa Campioni, tra le altre cose, con un sonoro 5-1 maturato ad Amsterdam).

Soprattutto, ci fu pazienza anche dalla Kop nel saper aspettare i risultati. Per tornare in First Division ci vollero due anni (1961-62), un tempo biblico nel XXI secolo. Da quel momento però, fu un’esplosione totale: subito il titolo nel ’63-64, poi fino al 1966 almeno un titolo a stagione portato a casa: un totale di due campionati, una FA Cup e tre Charity Shield, la Supercoppa albionica.

Allo stesso modo -cuore e sudore, ma anche tanta genialità-, in uno scenario da film, Bill Shankly portò per la prima volta i Reds a vincere un titolo europeo. La pioggia fu il deus ex machina su cui si costruiranno anche le fortune di quel Liverpool. 10/23 maggio 1973, finale di Coppa Uefa contro il Borussia Moenchengladbach. E’ l’apoteosi, quel 1973 entra negli annali anche per un’altra First Division vinta. Il tutto suggellato dall’episodio che consegna Bill Shankly ai cuori dei tifosi Red: cade una sciarpa dalle tribune, un poliziotto la getta via, sir Bill lo redarguisce: “Per te è una sciarpa, per qualcuno è tutta la sua vita”.

Sarà il canto del cigno per la vita in panchina del mito, ma sarà solo l’inizio di quella che sarà la leggenda Liverpool. Bob Paisley -suo assistente- prenderà il testimone (con tutto che Paisley stesso, nelle intenzioni di Bill Shankly, non fu designato a succedergli) e proietterà definitivamente i Reds nel firmamento mondiale: 3 Coppe dei Campioni, una Uefa, una Supercoppa UEFA, 6 campionati, 3 coppe di Lega e 6 Charity Shield .

Sir Bill non allenerà più, dopo il Liverpool. Una vita di amore per il calcio -e quella città irrequieta sulle rive del Mersey- stroncata a 68 anni da un infarto, quarant’anni (e un giorno) fa.

Una statua, uno striscione, persino la sepoltura delle sue ceneri sotto la Kop e una proposta di intitolare a Shankly il tempio di Anfield. Nulla di tutto ciò può mai raccontare questo ricambiatissimo amore.

Prima di Houiller, prima di Benitez, prima di Klopp. Questo fu il Liverpool, nel suo divenire potenza e maestà della storia del calcio. Da Bill Shankly furono gettati semi e tracciato il solco. Naturalmente, a mani nude.

In fondo, usando parole sue:



“Molte persone credono che il calcio sia una questione di vita o di morte, io non concordo con questa affermazione. Posso assicurarvi che si tratta di una questione molto, molto più importante”



Valerio Campagnoli (Contrasti, Repubblica, Tribuna, Youtube/Enki)