Scudetto Napoli, ecco perché i partenopei possono crederci

Ennesima prova di forza degli uomini di Spalletti e primo posto a punteggio pieno

Secondo 4-0 consecutivo in trasferta, quinta vittoria di fila su 5 match con conseguente primato solitario in classifica. Dopo così poche uscite stagionali è normale predicare la calma, provare a convincere tutti a mantenere i piedi per terra, anche se con i focosi tifosi del Napoli questa pare un’impresa utopica.

Al di là dell’ottimo avvio in campionato, vediamo se effettivamente questa squadra ha le carte in regola per scucire lo scudetto dalla maglia dell’Inter.

Le scelte della società

Aspramente criticata la strategia della società di non fare (quasi) mercato, portando all’ombra del Vesuvio solo Juan Jesus dalla Roma e Zambo Anguissa dal Fulham. De Laurentiis ha compiuto un ragionamento chiaro. Non posso investire tanti soldi e allora sapete che faccio? Mi tengo tutti i big che ho e riparto da loro. Il patron degli azzurri ha avuto comunque l’occhio lungo, puntando su un tecnico come Luciano Spalletti, specialista di piazzamenti Champions.

Sfumata all’ultima giornata lo scorso anno, la mancata qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie non ha permesso grossi voli pindarici in sede di calciomercato, ma, vi dirò, questa potrebbe perfino essere stata una buona notizia. La squadra gioca a memoria, è compatta. Fornisce uno spettacolo da stropicciarsi gli occhi. Merito anche del fatto che tanti calciatori sembrano rigenerati.

Una marcia in più

Delle perentorie vittorie in casa di Udinese e Sampdoria non stupisce tanto l’immenso potenziale offensivo degli uomini di Spalletti, quanto la solidità difensiva. In 5 partite solo 2 gol subiti, migliore retroguardia del torneo con il Milan. La storia insegna che con una difesa invalicabile, lo scudetto diventa un obiettivo molto più concreto.

I tifosi partnopei, tuttavia, possono sperare non solo per il redivivo Koulibaly (tra l’altro autore anche di due reti fin qui), ma anche per una rosa completa in tutti i reparti. Anguissa si sta rivelando un acquisto sensazionale, inspiegabilmente ignorato dalle altre big europee. Delle ottime prestazioni del camerunense sta beneficiando anche Fabian Ruiz, tornato a dettare legge nel centrocampo studiato da Spalletti. In tutto ciò pensate che Zielinski (potenzialmente fra i più forti dell’intera rosa) si è visto per ora solo a sprazzi.

Inevitabile chiudere con Victor Osimhen. Quella forza della natura che pare aver aggiunto alle sue qualità anche la concretezza. Non a caso nei fantacalcio di amici e conoscenti, è proprio lui il calciatore per il quale l’asta è stata maggiormente infuocata. Si contenderà la palma di goleador della Serie A con Immobile, ci metto la mano sul fuoco.

FOTO: Repubblica.it;

Marco Fabio Ceccatelli