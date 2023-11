Scontri Milan-PSG: accoltellato un tifoso francese

Tempo di lettura 1 minuto

Il conflitto tra le due tifoserie è avvenuto nella notte ai Navigli e ci sono stati diversi feriti

Durante la notte le tifoserie di Milan e Paris Saint-Germain hanno inscenato una rissa ai Navigli. Tra i feriti parigini c’è un uomo che è in condizioni gravi a causa di una coltellata mentre altri hanno rifiutato le cure in ospedale. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati gli ultras rossoneri ad aggredire in massa i francesi visti gli screzi di due settimane fa. Durante PSG-Milan i tifosi di casa avrebbero tentato di raggiungere il settore ospiti oltre ad aver organizzato una coreografia in cui veniva raffigurato un ultras parigino che spara al Diavolo, simbolo dei rossoneri. Inoltre, in questa faccenda, rientrerebbe anche il Napoli. Secondo il Corriere della Sera, ad alimentare questa rivalità tra milanesi e parigini, ci sarebbe anche il gemellaggio tra il PSG e i partenopei, rivali storici della Curva Sud rossonera, e uno striscione del Napoli esposto al Parco dei Principi nel match due settimane fa.

Questo spiacevole evento farà sicuramente aumentare il livello di attenzione e di allerta in vista del match di questa sera visto che a San Siro saranno presenti circa 4.300 tifosi francesi.

Fonte foto: LaPresse

Davide Farina