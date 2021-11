Scontri diretti in A, chi sorride e chi piange

Tra le prime sette in classifica gli incroci sono sempre fondamentali per centrare determinati obiettivi

Gli scontri diretti tra le big del nostro campionato sono sempre decisivi, se si falliscono quelli arrivare nelle posizioni altissime sarà molto complicato. In Serie A c’è chi ne ha affrontati già parecchi e chi invece in numero ridotto, c’è chi ha fatto molto bene e chi ancora deve trovare la prima vittoria. Intendendo come scontri diretti quelli tra Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus, la compagine migliore sono stati i rossoneri in rapporto quantità di avversari affrontati/punti raccolti. Gli uomini di Pioli sono imbattuti in tutte e cinque le sfide affrontate, avendo raccolto ben undici punti. Promosse anche Lazio e Juventus, quattro incroci per entrambe con sette punti per i biancocelesti e cinque per i bianconeri. L’Inter e la Roma invece sorridono un po’ meno, quattro match e nessun successo ottenuto dagli uomini di Inzaghi e Mourinho, con tre punti ottenuti dai nerazzurri e uno solo dai giallorossi. L’Atalanta ha affrontato tre grandi incontri trovando due pareggi e una sconfitta, Gasperini spera di invertire il trend. Per ultimo il Napoli che ha disputato solo i match con Juventus e Roma raccogliendo un buon bottino da quattro punti. Alla ripresa del campionato sarà ancora tempo di partite importanti, con in programma Lazio-Juventus e Inter-Napoli.

Fonte foto: adessonewsannunci.it

Alessandro Fornetti