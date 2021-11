Sconfitta e Osimhen: doppia beffa per il Napoli

Brutte notizie per i partenopei, ieri a San Siro arriva la prima debacle in campionato mentre l’attaccante nigeriano si fa male al volto e starà fuori a lungo

Piove sul bagnato. Domenica da dimenticare per Spalletti e i suoi ragazzi, nel big match delle ore 18 della tredicesima giornata di serie A gli azzurri ne escono con le ossa rotte, in tutti i sensi. La partita è stata bellissima (finita 3-2 a favore l’Inter) per i tifosi neutrali. Quelli del Napoli al novantesimo devono fare i conti con la sconfitta e con le pessime notizie che arrivano dall’infermeria. Victor Osimhen, infatti, dopo uno scontro aereo con l’interista Skriniar, ha riportato le fratture scomposte di zigomo e orbita sinistra. Sarà necessaria l’operazione e un mese di stop. Quest’ultimo periodo, unito a quello per la coppa d’Africa, significa che il Napoli dovrà fare a meno del suo giocatore per due mesi o forse più. Un grattacapo per Spalletti che ora dovrà puntare sul rientrante Mertens, in gol ieri, e Petagna. La perdita del nigeriano rimane comunque pensantissima per le ambizioni dei campani che adesso dovranno affrontare diversi match importanti.

Glauco Dusso