Sconfitta e dubbi per Chiellini: Los Angeles FC perde la finale, lui pensa al ritiro

Sono i Columbus Crew i campioni della MLS dopo la vittoria contro i californiani di sabato sera, il difensore riflette sul proprio futuro

Non è riuscito il bis a Giorgio Chiellini e al Los Angeles FC, il titolo di campione MLS va ai Columbus Crew che vincono 2-1 la finalissima nel proprio stadio. I neo campioni vanno sul 2-0 grazie alle reti di Cucho su rigore e Yeboah. Nella ripresa accorciano i losangelini con Bouanga ma non serve per raddrizzare completamente la situazione. A fine gara iniziano le riflessioni per Chiellini che dovrà svelare quale sarà il suo futuro. Nel dopopartita il difensore 39enne ha rivelato che potrebbe essere stata la sua ultima partita. Sullo sfondo un ritorno alla Juventus nel piano dirigenziale, soluzione che già si era annunciata tempo fa come progetto per il futuro. Si attendono quindi comunicati ufficiali, il tempo delle decisioni è arrivato, tra poco tempo Chiellini rivelerà le sue intenzioni.

Glauco Dusso