La stagione estiva di scommesse è appena iniziata e i grandi eventi non mancheranno. Il calcio che la fa da padrona nelle quote scommesse online per almeno 9 mesi l’anno, fra giugno e luglio lascerà il testimone ad altri sport. Su tutte, le scommesse online bonus più attesi sono su ciclismo e motori ma non solo, vediamoli insieme

Scommesse online calcio, cosa aspettarci da qui alla ripresa dei campionati?

Il calcio scommesse online ha da poco dato i suoi verdetti con il Milan campione d’Italia e la Roma che ha vinto la Conference League fra i risultati più importanti in patria. A nemmeno un mese dalla chiusura dei campionati le scommesse online calcio si sono spostate sulla Nations League che ha già visto l’esordio dell’Italia di Mancini impegnata nel girone con Germania, Inghilterra e Ungheria. Nations League per quanto riguarda le scommesse online fa da apripista al Mondiale in Qatar che si terrà invece in autunno/inverno, ma che come sappiamo non vedrà la nostra nazionale presente.

Le scommesse calcio sui campionati non sono tutte ferme, infatti ci sono diversi tornei in pieno svolgimento come il Brasileiro e la MLS americana, ma è ovvio che l’attenzione per il calcio scommesse per la Serie A, la Premier League e le altre leghe riprenderà attorno a

ferragosto quando ricominceranno tutti i grandi tornei. I siti di scommesse calcio hanno già aperto le loro previsioni sul vincente campionato 2022/2023. La favorita nelle quote calcio scommesse sulla Serie A è la Juventus, leggermente avanti a Inter, Milan, Napoli e

Roma in una stagione che si prevede molto equilibrata.

Quote scommesse online sugli altri sport, c’è l’imbarazzo della scelta!

Le scommesse sportive anche senza il calcio non vivranno mesi di astinenza anzi, sono in palinsesto numerosi eventi che catalizzeranno l’attenzione degli appassionati. Fra le scommesse online che stanno avendo maggior successo in questi mesi ci sono senza dubbio le scommesse sui motori ed in particolare la Formula 1 complice la rinascita della Ferrari. Restando sui motori, ottimo turnover per la scommesse sportive online sulla Motogp visto che anche qui le Ducati e nello specifico Bagnaia e Bastianini stanno ottenendo ottimi risultati. Rimanendo sulle due ruote ma passando al ciclismo, grande attenzione per le scommesse sportive sul prossimo Tour de France.

Per le scommesse sul tennis, dopo il successo di Nadal al Roland Garros ha aumentato ancora di più l’attenzione su Wimbledon dove è logico attendersi una reazione di Djokovic.

Fra gli sport che continuano aumentare il loro fatturato anno dopo anno ci sono le scommesse online su basket NBA e hockey NHL giunti alle fasi finali. Inoltre questa estate il palinsesto dei migliori siti di scommesse legali in Italia ospiterà quelle sul calciomercato una delle tipologie più particolari. Infatti gli amanti di quote scommesse online si apprestano a carpire tutte le informazioni più attendibili che arrivano dai media per piazzare poi la propria bet sulla tipologia cambio squadra sì o no.

In conclusione, la fine dei campionati maggiori come la Serie A non ha certo rallentato il lavoro degli operatori di scommesse che sono pronti a offrire un palinsesto ricco e sempre più competitivo.

