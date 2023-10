Schedina Bundesliga, le partite del weekend

Tempo di lettura 5 minuti

La Bundesliga è uno dei top campionati europei, uno di quelli che, insieme a Premier League, Serie A, Liga spagnola e Ligue 1 francese, ogni weekend fa sognare milioni e milioni di spettatori e tifosi

L’edizione 2023/24, iniziata da sole otto giornate, già ha mostrato tutto lo spettacolo che questo campionato ha da regalare con partite emozionanti e in grado di lasciare col fiato sospeso fino al novantesimo minuto. La posta in gioco, come sempre, è alta: le squadre impegnate, infatti, non solo lottano per il vertice della classifica, ma anche per un piazzamento in Europa, dove ad attendere ci sono sempre Champions League, Europa League e Conference League.

Con la nona giornata alle porte, e partite interessanti in vista, diamo uno sguardo agli incontri in programma per questo weekend, per compilare la schedina oggi sulla Bundesliga che tenga conto delle ultime prestazioni delle squadre e della composizione attuale della classifica:

Bochum vs. Magonza (27 ottobre, ore 20.30). È questo il match di apertura della nona giornata di Bundesliga, uno scontro che si gioca tutto in zona retrocessione. Il Bochum, infatti, si trova attualmente in una posizione difficile in classifica e non ha ancora vinto dall’inizio del campionato, ma il Magonza, se possibile, si trova in una situazione ancor peggiore ad occupare l’ultimo posto in classifica. Vero che le sorprese sono dietro l’angolo, ma da questo match forse potremmo aspettarci una X.

Augusta vs. Wolfsburg (28 ottobre, ore 15.30). Anche questo match si gioca quasi alla pari essendo le due squadre vicine in classifica al nono e decimo posto: con 12 punti, contro gli 8 dell’Augusta, il Wolfsburg sembra avere maggiori probabilità di spuntarla, ma per essere cauti forse una doppia chance (X2) può essere la scelta migliore.

Bayern Monaco vs. Darmstadt (28 ottobre, ore 15.30). Il Bayern Monaco, campione in carica e vincitore delle ultime undici edizioni di Bundesliga, è attualmente al terzo posto in classifica e cercherà di sfruttare questi match semplici per recuperare punti e scalare la classifica per riprendere un posto che sembra quasi spettargli di diritto. Il Darmstadt non sembra assolutamente rappresentare un pericolo per la squadra di Tuchel e l’1 per questo incontro sembra quasi scontato.

Brema vs. Union Berlino (28 ottobre, ore 15.30). Entrambe le squadre navigano nelle parti basse della classifica, poco sopra la zona retrocessione: un match alla pari, potremmo dire, in cui le probabilità di vittoria sono quasi le stesse. La scelta più ponderata potrebbe essere una doppia chance (12).

Monchengladbach vs. Heidenheim (28 ottobre, ore 15.30). Il Monchengladbach è una squadra tradizionalmente con alto potenziale in Bundesliga, che quest’anno però fatica a trovare stabilità. Con un solo punto in più l’Heidenheim sta facendo il suo percorso cercando di scalare la classifica, anche in questo caso la doppia chance (12) potrebbe rivelarsi la scommessa più ponderata.

Stoccarda vs. Hoffenheim (28 ottobre, ore 15.30). Il secondo posto in classifica rende lo Stoccarda una squadra da tenere d’occhio. Tuttavia, l’Hoffenheim può rivelarsi un avversario ostico: nonostante tutto ci sentiamo di dare fiducia alla squadra di Sebastian Hoeneß che, ad eccezione di uno scivolone con il Lipsia a inizio campionato, ha incassato solo vittorie.

Lipsia vs. Colonia (28 ottobre, ore 18.30). Il Lipsia è una delle squadre più tenaci e risolute della Bundesliga, mentre il Colonia è attualmente in lotta per evitare la retrocessione. Pronostico: Vittoria del Lipsia, 1 o un risultato esatto per chi si sente particolarmente ispirato.

Francoforte vs. Borussia Dortmund (29 ottobre, ore 15.30). Una partita che promette spettacolo e gol. Entrambe le squadre sono potenti in attacco, quindi ci aspettiamo una partita aperta, in cui alla fine una delle due riuscirà a prevalere sull’altra: ma chi? 12, anche qui una doppia chance aperta a entrambe le possibilità.

Leverkusen vs. Friburgo (29 ottobre, ore 17.30). Il Leverkusen sarà protagonista assoluto dell’ultimo match di questa nona giornata. La squadra di Xabi Alonso è attualmente leader della classifica e con tutte vittorie e un solo pareggio combattuto, con il Bayern, dall’inizio del campionato non sembra avere rivali: l’1 per questo match sembra scontato.

Con una classifica così competitiva ogni partita in Bundesliga può essere imprevedibile e l’unica certezza è che ci attende un fine settimana di azioni ed emozioni in cui ogni risultato potrebbe cambiare la forma della classifica aprendo nuovi scenari e possibilità.

Fonte foto. DAZN.com