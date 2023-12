Scamacca si ferma ancora, l’Atalanta lo ritroverà col nuovo anno

Tempo di lettura meno di un minuto

Cattive notizie per Gasperini che perde ancora l’attaccante per un infortunio muscolare, intanto stasera a Torino si conclude la giornata di serie A

Non si può mai stare tranquilli a Bergamo. Ottenuta la qualificazione alla fase successiva di Europa League ecco l’ennesimo grattacapo per Gasperini. L’Atalanta, dunque, dovrà fare i conti col nuovo infortunio di Gianluca Scamacca andato anche in gol contro lo Sporting Lisbona. La punta nerazzurra ha riportato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro. Tempi di recupero da non sottovalutare, verosimilmente Scamacca rivedrà il campo con l’arrivo del 2024. L’attaccante non riesce quindi a trovare continuità in questa stagione. Stasera nell’ultimo match della quattordicesima giornata in serie A toccherà a Muriel sfidare il Torino all’Olimpico.

Glauco Dusso