Sassuolo, un mese e mezzo per sognare il ritorno in Europa

Si inizia domenica 21 con il recupero della 25° giornata contro l’Atalanta allo Gewiss Stadium

Due settimane esatte e il Sassuolo è pronto a scendere nuovamente in campo per la ripresa della Serie A. Il test non è affatto semplice, vista la trasferta in uno dei campi più difficili d’Italia, il Gewiss Stadium, tana dell’Atalanta. Quella di domenica 21 giugno (partita di recupero della 25° giornata) sarà solo l’antipasto di cosa aspetterà al Sassuolo ma in generale a tutti i club del campionato da lì in avanti. Un tour de force con deadline prefissato il 2 agosto.

L’obiettivo dei neroverdi è quello di riprendere i giochi da dove avevano finito, ovvero dalla vittoria dello scorso 9 marzo contro il Brescia. Un netto 3-0, firmato dalla doppietta di Caputo (con dedica finale indimenticabile) e la rete di Boga. Successo che aveva permesso alla squadra di De Zerbi di tenere il passo per il possibile sogno europeo, con 32 punti in cascina a – 7 dal Napoli sesto (punti che potrebbero diventare quattro con una possibile vittoria a Bergamo).

Il Sassuolo ha tutte le carte in regola per costruirsi un finale di stagione con i fiocchi e ripetere perché no quella straordinaria stagione con Di Francesco in panchina e Zaza e Berardi a guidare la piccola realtà di provincia verso l’Europa League (stagione 2015-16).

Per la fatidica ora X, mister De Zerbi potrà contare su un Sassuolo al 100% della forma. Una squadra ben quadrata in tutte le zone del campo e con una panchina di rispetto, utile a far rifiatare Caputo e compagni. I neroverdi sono un grande mix di gioventù ed esperienza, cosa da sempre rimarcata dal club del commiato presidente Squinzi.

Organico, che quest’anno, ha già dato del filo da torcere anche a chi ha obiettivi, giustamente, più importanti dei suoi: si ricorda il clamoroso 4 a 2 dato alla Roma, dopo un primo tempo a senso unico chiuso con tre lunghezze di vantaggio; il pari a San Siro contro il Milan a reti inviolate; nonché il grande pareggio allo Stadium contro la Juventus per 2-2. Prestazioni importanti che, dovranno essere ripetute per non perdere il treno Europa.

Il calendario non sarà certamente di aiuto, visto che saranno in appello ben 8 esami fondamentali nel giro di un mese e mezzo. Dal 21 giugno al 1° luglio, i neroverdi dovranno affrontare: Atalanta, Inter, Verona e Sassuolo. 4 gare che diranno tanto sul prosieguo del percorso. Cosi come quelle contro Juventus e Lazio tra l’11 e il 15 luglio e Milan e Napoli tra il 21 e il 26 dello stesso mese. Un mese e mezzo on fire, con un sogno europeo stampato nel cuore.

Fonte foto: Mediagol

Sandro Caramazza