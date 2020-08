Sassuolo-Udinese 0-1, Okaka regala un gran finale ai friulani

Vittoria prestigiosa dei bianconeri contro una delle migliori squadre del periodo post-lockdown. Decide l’ex attaccante della Roma, inutili i numerosi attacchi dei neroverdi

Non valeva nulla per la classifica, ma l’Udinese conclude il proprio campionato con una prestigiosa vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri passano 1-0, decisiva la rete di Okaka. Un successo che spingerà la società di Pozzo a confermare Gotti sulla panchina friulana.

Poco turnover da parte di De Zerbi e Gotti. Sorprende lo 0-0 considerando la macchina da gol che sono stati i neroverdi soprattutto nel periodo post-lockdown. Merito di Musso che respinge i tentativi del solito Caputo e dell’ispiratissimo Traore. Nella ripresa dopo 3′ grande azione di Lasagna sulla destra e passaggio perfetto per Okaka che deve soltanto spingere in rete sotto porta. De Zerbi si gioca le carte Raspadori e Haraslin ed è proprio l’attaccante italiano classe 2000, ben servito da Berardi, a sfiorare il pareggio. Sembra davvero stregata la porta di Musso, che poi è super al 68′ su un tiro al volo di Berardi. Finale nervoso con i padroni di casa che chiedono un rigore per un presunto fallo di Samir, ma l’arbitro Amabile lascia proseguire. L’Udinese chiude così al meglio il proprio campionato, per il Sassuolo una sconfitta che non rovina un’ottima stagione.

Fonti foto: repubblica.it, calcionapoli1926.it

Francesco Carci