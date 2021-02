Sassuolo, torna Berardi e si rivede la luce

Al rientro da titolare dopo l’infortunio Mimmo è tornare a trascinare la propria squadra alla vittoria

Il Sassuolo di De Zerbi ritrova il sorriso vincendo in trasferta a Crotone e tornando a mostrare sprazzi di gran calcio che avevano contraddistinto la squadra nella prima metà della stagione. Con il ritorno di Domenico Berardi i neroverdi hanno ritrovato sicurezza e leadership tecnica ed ora puntano a stabilizzarsi nella parte alta della classifica.

Proprio il numero 25 emiliano è stata la chiave per il ritorno al successo della sua squadra; dal momento del suo infortunio contro il Genoa infatti il Sassuolo non aveva più vinto fatta eccezione proprio per il match contro i liguri. Un digiuno lungo cinque partite, più quella di Coppa Italia con la Spal, che ha allontanato il Sassuolo dalla zona europea. Con il rientro di Berardi ed il ritorno al massimo della forma fisica anche di Caputo, la squadra di De Zerbi potrebbe ritrovare continuità di risultati e convinzione nei propri mezzi tornando ad insidiare formazioni più blasonate e complete nella lotta per un posto europeo.

Il calendario offre una buona chance per risalire la classifica; nelle prossime cinque ci saranno Bologna e Torino poi i neroverdi se la vedranno con Napoli, Udinese e Verona nel tentativo di infilare una serie di risultati positivi. Con un Berardi ritrovato aumentano sicuramente le possibilità di vedere un Sassuolo su ritmi convincenti.

Alessandro Fornetti