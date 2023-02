Sassuolo-Napoli apre la 23ª giornata di Serie A

Qualche assenza ma spettacolo assicurato al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Il rullo compressore Napoli fa visita al Sassuolo che, in questa stagione, alterna ottime ad opache prestazioni. Certamente le due formazioni hanno la possibilità di far divertire il pubblico, nonostante il pronostico sia tutto dalla parte dei ragazzi di Spalletti. Sarà purtroppo assente l’ex Raspadori per un problema che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per oltre un mese (Leggi qui). Sembrava potesse essere recuperato in extremis Domenico Berardi, ma il gioiello del Sassuolo purtroppo non ce la fa. Titolare ci sarà però Grégoire Defrel che, in passato, ha dato qualche dispiacere ai partenopei. Nel Napoli, in virtù dell’incontro di Champions League di martedì prossimo, ci sarà una leggera rotazione negli 11 che scenderanno in capo dal primo minuto, con Olivera in difesa, Elmas a centrocampo e Politano in attacco, ma la macchina azzurra è ben rodata e, pur cambiando gli interpreti, i meccanismi restano ben fluidi ed efficaci. Appuntamento quindi alle 20.45 al Mapei Stadium, la diretta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Fonte foto: sassuolocalcio.it

Luigi A. Cerbara