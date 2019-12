Sassuolo-Napoli 1-2, Elmas in extremis risveglia i partenopei. Analisi e pagelle

Gli azzurri si svegliano solo nel secondo tempo dopo una prima frazione imbarazzante, il centrocampista macedone trova il jolly al 94′ e i campani possono godersi un Natale leggermente più sereno

La diciassettesima giornata è l’ultimo atto dell’anno per la Serie A, che si chiude con il posticipo fra Sassuolo e Napoli, divise da appena due punti in favore dei partenopei. Gattuso in conferenza ha affermato che non crede nelle ultime spiagge nel calcio. Il match del Mapei Stadium se non rappresenta un ultimatum per il tecnico calabrese, è probabilmente l’ultima occasione per gli azzurri di rientrare in corsa per un piazzamento europeo.

Le scelte dei due tecnici – Gattuso conferma il 4-3-3, ai lati di Milik agiranno Insigne e Callejon. Allan agirà da regista a centrocampo. De Zerbi deve rinunciare a Berardi, non al meglio fisicamente. I tre dietro al centravanti Caputo saranno Duncan, Traorè e Boga.

Le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1) – Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traorè, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso.

Il film della partita – Subito dopo il fischio d’inizio il Sassuolo dimostra di avere una marcia in più e in appena 4 minuti si rivela pericoloso prima con un colpo di testa di Locatelli, sul quale interviene provvidenzialmente Mario Rui, poi con un tiro da fuori di Duncan, sul quale Meret è attento. Al 20′ finalmente si vede il Napoli dalle parti di Pegolo, incornata di Manolas che si stampa direttamente sul palo. E’ una goccia nel deserto perché gli emiliani sono ancora padroni del campo e al 29′ vanno in vantaggio con la rete di Traorè, il centrocampista classe 2000 è arrivato al terzo centro in campionato. Potrebbe siglare una personale doppietta al 43′, ma il suo tiro indirizzato all’angolino basso di destra viene magistralmente neutralizzato da Meret. Serve una scossa al Napoli per recuperare una partita che fino ad ora non ha praticamente giocato. Il secondo tempo si apre con i neroverdi molto più attivi, brividi al 53′ per un’azione personale di Muldur che avrebbe meritato migliore fortuna, ma il difensore turco spedisce a lato di un soffio, arrivato davanti all’estremo difensore napoletano. La svolta arriva al 57′ grazie al pareggio di Allan con una conclusione dalla media distanza. Gli uomini di Gattuso sembrano rigenerati dal goal del centrocampista brasiliano ed ora spingono sull’acceleratore. Callejon scheggia la traversa al 78′ e pochi secondi dopo viene respinto sulla linea un tiro di Insigne. Gli azzurri non sono domi e all’80’ lo spagnolo ex Real Madrid sigla il 2 a 1, ma Chiffi annulla per fuorigioco dello stesso attaccante del Napoli, grazie all’ausilio della Var. Quando si stava per prospettare la seconda delusione in due partite sotto la guida Gattuso ecco arrivare il colpo di testa vincente di Elmas al 94′ che permette ai campani di festeggiare un successo che mancava da oltre due mesi.

Il Napoli si porta a soli cinque punti dal sesto posto, occupato dal Cagliari, reduce da due sconfitte consecutive contro Lazio ed Udinese. Il gioco dei partenopei ha latitato per gran parte del match, solo le giocate dei suoi singoli gli hanno permesso di mantenere vive le speranze fino alla fine. Gattuso può essere felice solo per il risultato, durante la sosta natalizia dovrà lavorare meticolosamente sull’atteggiamento mentale di questa squadra. Il Sassuolo ha messo in mostra tanta qualità e talento, non risentendo dell’impegno infrasettimanale con il Brescia. I neroverdi avrebbero meritato quantomeno il pareggio.

Foto: Calciomercato.com

Marco Fabio Ceccatelli