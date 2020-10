Sassuolo in corsa, guida De Zerbi: il traguardo è l’Europa League

Mai come quest’anno sembrano esserci le condizioni giuste per conquistare un posto nella competizione europea

Lanciando uno sguardo alla classifica, appaiato al terzo posto dopo Atalanta e Milan c’è il Sassuolo. Sebbene quest’ultima alla terza giornata di campionato sia poco indicativa, le prime uscite della squadra neroverde possono darci già qualche indicazione sulle sue ambizioni. Il pareggio all’esordio con il Cagliari e le due vittorie, entrambi per 4 a 1, contro Spezia e Crotone certificano lo stato di forma della compagine allenata da mister De Zerbi, che quest’anno vuole, per sua stessa ammissione, “provare a sedersi al tavolo dei forti”: l’obiettivo è quello di migliorare l’ottavo posto in classifica dello scorso anno e centrare un piazzamento in Europa.

La squadra, alle prese con il suo ottavo anno consecutivo di Serie A, se si esclude il primo non è mai stata davvero invischiata nella lotta salvezza; inoltre, se gli anni passati avevano mostrato i frutti del lavoro certosino compiuto dalla società, quello in corso sembra quello giusto per il raggiungimento della definitiva maturità. Mai come in questa stagione vi era stato un perfetto equilibrio tra giovani promesse e giocatori affermati: locus amoenus per far crescere quest’ultimi prima di venderli a squadre di maggiore blasone, quest’anno dalle parti del Mapei Stadium pare essersi creato un perfetto incastro tra giocatori affermati e ragazzi in rampa di lancio.

In questo contesto il ruolo di mister De Zerbi è stato fondamentale. La sua ambizione rispecchia in pieno quella della società che rappresenta: per questo motivo quest’ultima gli ha rinnovato il contratto fino al 2021, decisa a continuare il suo rapporto con l’allenatore di origini bresciane il quale, credendo fortemente nel progetto neroverde, ha rifiutato – secondo Daniele Adani, ex calciatore e opinionista Sky, oltre che grande amico del tecnico – il posto da allenatore della Roma prima che fosse affidato al portoghese Paulo Fonseca. “Lo ha fatto perché crede nel progetto e perché è umile, sa di dover migliorare, sente di poter crescere nel contesto giusto, facendo alzare il prezzo dei calciatori” ha asserito Adani domenica nel pre-partita di Sassuolo-Crotone.

Durante il lockdown De Zerbi è stato invitato a tenere una lezione on line allo staff delle giovanili del Barcellona: la sua idea di gioco si avvicina alla filosofia dei catalani e l’allenatore l’ha potuta illustrare per circa tre ore.

Proprio nell’ultimo match il Sassuolo ha inoltre conquistato un nuovo record mai raggiunto nella propria storia: schierare fra i titolari ben tre giocatori convocati dalla Nazionale italiana. Parliamo di Manuel Locatelli, Domenico Berardi e Francesco Caputo: proprio quest’ultimo è l’indiziato maggiore ad aver iniziato la stagione con la maglia neroverde e a poterla concludere con quella azzurra ai prossimi europei. La sua efficacia sotto porta è giustificata dalle qualità da egli possedute abbinate ad un sistema di gioco che fa la fortuna del suo centravanti: il sostegno di una squadra formata da giocatori dotati della fantasia e della tecnica di Boga, Berardi, Djuricic e Locatelli non può che esaltare la sua completezza e il suo fiuto del gol.

Sarà quindi interessante in questa stagione tenere gli occhi puntati sul Sassuolo: non solo per i volti nuovi che lancerà in Serie A ma anche per le rinnovate ambizioni della squadre e del tecnico, che mai come quest’anno fanno rima con Europa League.

Fonti foto: news.superscommesse.it, tutto campo.it

Fabrizio Scarfò