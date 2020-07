Sassuolo Genoa 5-0: Grifone a rischio B

Neroverdi esagerati contro un avversario quasi mai in partita. Adesso Nicola rischia la retrocessione

Termina 5-0 Sassuolo Genoa, decisive le marcature di Traore, Berardi, Caputo (x2) e Raspadori. Il Grifone, adesso, rischia seriamente di retrocedere in Serie B, vista in concomitanza la vittoria del Lecce a Udine. Si deciderà tutto all’ultima giornata.

Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.



Genoa: Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Biraschi, Lerager, Schone, Jagiello, Cassata; Pinamonti, Pandev.

BERARDI ON FIRE

Primo tempo senza storia al Mapei, con un Sassuolo in netta superiorità tecnica rispetto ad un Genoa a corto di idee. Attacca praticamente solo la squadra di De Zerbi, che al minuto 10′ sfiora il vantaggio con la punizione di Berardi, al lato di poco. È solo un assaggio del grande primo tempo del classe 1994. Al 25esimo, i neroverdi passano in vantaggio: altra buona giocata sulla destra di Berardi, dolce cross in mezzo e facile tap-in dell’isolato Traore, che sotto porta fa 1-0. Il Grifone non riesce a reagire e cinque minuti più tardi rischia di subire il secondo gol ancora con Traore, che imbucato bene da Djuricic, spreca prima calciando addosso a Perin e poi nella ribattuta spedisce alto sopra la traversa. La doppia occasione divorata dal talentuoso ivoriano è soltanto il preludio di ciò che avverrà al minuto 39′: Berardi prende palla sulla destra, si accentra e col sinistro fa partire una grandissima conclusione che va ad insaccarsi sotto il sette. È 2-0 Sassuolo. Nel finale, palla-gol anche per Caputo, che suggerito da Berardi, non trova la porta di poco.

CAPUTO VINCE LA SCOMMESSA CON DELPIERO

Sembra un Genoa più pimpante e dinamico quello che esce dagli spogliatoi, con Pandev che dopo pochi minuti sfiora la rete dopo una bella girata in area fuori di poco. Al minuto 55′, ancora Pandev che suggerito in area dal neo entrato Criscito va vicino al gol del 2-1 ma ottima la risposta di Perin. Un minuto dopo, ci prova capitan Criscito, che con un bel diagonale non trova la porta. Da qui in avanti è nuovamente però monologo Sassuolo: al minuto 65′, Berardi recupera palla sulla trequarti, assist per Caputo che dribbla Goldaniga per il 3-0. Otto minuti più tardi, si unisce al Festival del gol anche il neo entrato Raspadori, che parte dalla sua metà campo palla al piede, arriva in area e con un ottimo diagonale batte Perin. Infine al 76esimo, Caputo non sazio firma la doppietta personale su assist al bacio di Haraslin. Nel finale, occasione ancora per Raspadori, bravissimo Perin a dire di no; e sussulto d’orgoglio del Genoa con Favilli, che becca la traversa.

Grandissima prova del Sassuolo, che nonostante un fine stagione privo di obiettivi, con una salvezza in cassaforte e da tempo e un treno Europa ormai sfuggito, onora al meglio l’utima gara casalinga. Prestazioni da urlo per Berardi e Caputo.

Nel Genoa si salvi chi può, match da dimenticare per i ragazzi di Nicola, che con il successo del Lecce a Udine vedono la permanenza in A in bilico. Decisiva l’ultima gara in casa contro il Verona.

Fonte foto: Secolo XIX

Sandro Caramazza