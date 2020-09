Sassuolo, deve essere la stagione della consacrazione

I nero-verdi inizieranno in casa contro il Cagliari cercando i primi tre punti

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ha incantato nella scorsa stagione per qualità di gioco e “spensieratezza” con la quale affrontava le partite, sempre volto all’attacco più che a preoccuparsi della fase difensiva. Il tridente Boga-Caputo-Berardi ha lasciato il segno e ha trascinato i compagni all’ottavo posto finale ma comunque ancora distante dalla zona europea.

In questa annata gli emiliani dovranno confermare quanto di buono mostrato in quella scorsa, cercando se possibile di lottare davvero per un posto in Europa League. Il mercato non ha portato grandi scossoni nè per quanto riguarda gli acquisti, nè per le cessioni, in quanto il club ha voluto mantenere la colonna che tanto bene ha fatto lo scorso anno. Jeremie Boga è l’unico ancora non certo di restare con tante compagini interessate a lui che proveranno fino all’ultimo a strapparlo ai neroverdi.

Il primo match del nuovo campionato vedrà il Sassuolo opposto al nuovo Cagliari di Eusebio di Francesco, un altro tecnico che ama far giocare le proprie squadre mostrando sempre un atteggiamento offensivo e propositivo. Mister De Zerbi ha già qualche problema di formazione; Boga, Magnanelli e Peluso sono indisponibili, mentre Locatelli è in dubbio. Soliti ballottaggi sulle fasce difensive mentre in attacco scelte facili: Berardi, Djuricic e uno tra Haraslin e Traorè alle spalle di Caputo, per un Sassuolo che anche quest’anno ha tanta voglia di stupire.

Alessandro Fornetti